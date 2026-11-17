Bertrand, technicien de 53 ans, réalise un score historique de plus de 60 000 euros dans l'émission de Cyril Féraud. Retour sur son parcours et son alliance avec l'animateur.

Le technicien de 53 ans, connu sous le simple nom de Bertrand, a marqué les esprits en s'installant dans le célèbre fauteuil rouge de l'émission Tout le monde veut prendre sa place . Diffusée sur France 2 , la populaire émission de game show lui a offert une plateforme exceptionnelle pour démontrer ses compétences au public national.

Un record de gains historique pour le technicien

Depuis son entrée dans la compétition le 25 septembre dernier, Bertrand enchaîne les succès séquences après séquences. Lors de la diffusion du vendredi 13 novembre, il a franchi un cap symbolique majeur en dépassant la barre des 60 000 euros de gains accumulés. Ce résultat constitue une performance remarquable pour un joueur qui n'était pas initialement considéré comme un favori par lui-même.

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Une résilience après plusieurs tentatives ratées

Contrairement à l'image d'un joueur né avec l'instinct du jeu, le parcours de Bertrand a été semé d'embûches avant son triomphe actuel. Il a sollicité sa participation à l'émission pendant plusieurs années consécutives, précisant avoir essayé au moins trois ou quatre années de suite. Chaque tentative s'était soldée par un refus, le poussant à abandonner l'idée et à mettre un point final sur ce rêve d'animation télévisée.

Une complicité immédiate avec Cyril Féraud

La relation entre le champion et l'animateur Cyril Féraud s'est révélée particulièrement fluide et authentique dès leurs premières interactions. Bertrand décrit cette découverte comme plaisante, soulignant qu'ils ont rapidement développé une relation complice. L'animateur, souvent perçu comme bienveillant, veille attentivement au respect et au confort de ses invités durant le tournage.

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Un rituel unique avant le début du générique

Pour marquer ce lien particulier, les deux hommes ont établi un petit rituel discret qui précède chaque enregistrement. Juste au moment où le générique de l'émission démarre, ils échangent un simple check pour se souhaiter mutuellement bonne émission. Cette routine simple renforce la confiance et la sérénité nécessaires pour affronter les défis du plateau.

Une surprise et un énorme plaisir pour le candidat

Derrière ses succès, Bertrand avoue ressentir un côté irréel face à sa propre progression. Il ne se sentait pas de la trempe des champions capables de dépasser ce cap, faisant de ses gains actuels une source de surprise et d'énorme plaisir. Cette expérience médiatique transforme ainsi la vie quotidienne d'un ouvrier d'usine de poids lourds en un véritable rêve éveillé.