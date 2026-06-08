Bertrand Chameroy quitte France Inter après une seule saison

L'animateur et humoriste Bertrand Chameroy a annoncé son départ de France Inter le 8 juin 2026, mettant fin à sa chronique humoristique dans la matinale après seulement quelques mois. Il a exprimé sa gratitude envers l'équipe et l'ancienne direction, sans toutefois préciser les raisons de son choix. Son départ ouvre la voie à des changements dans la programmation et suscite des interrogations sur son avenir professionnel ainsi que sur l'identité de son remplaçant.

Le 8 juin 2026, l'animateur et humoriste Bertrand Chameroy a annoncé son départ de France Inter après une seule saison à la tête de la chronique humoristique de la matinale.

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, il a exprimé sa gratitude envers "une super équipe" et a tenu à remercier l'ancienne direction, notamment Adèle Van Reeth et Jonathan Curiel, lui permettant de vivre une expérience enrichissante. Sans donner de raison précise à son choix, il a indiqué qu'il quittait la radio avec "de beaux souvenirs, des rires, des émotions multiples et du soutien partagé".

Sa rubrique, devenue un temps fort de l'émission, s'arrête donc après seulement quelques mois, une situation qui surprend les auditeurs habitués à son humour depuis septembre. Son départ laisse un vide dans la programmation et pose la question de son remplacement pour la rentrée prochaine. Si aucune information n'a filtré sur ses projets futurs, les spéculations vont bon train, notamment sur une possible infiltration Elsewhere en amont de l'élection présidentielle.

Par ailleurs, il a été annoncé que Paul de Saint Sernin, déjà joker occasionnel, pourrait assurer l'intérim lors de certaines périodes, comme cela avait été le cas lors du précédent Festival de Cannes. Ce départ s'inscrit dans un mouvement plus large de renouvellement des visages à France Inter, où les chroniqueurs et animateurs sont souvent amenés à évoluer.

Bertrand Chameroy, connu pour son style décalé, avait rejoint la station après des passages remarqués à la télévision, notamment sur Canal+ et dans various émissions. Son parcours rapide, de l'animation du 7/9 sur France Inter à Europe 1, puis à la télévision, avait fait de lui une figure montante des médias.

Son choix de quitter la radio après si peu de temps interroge sur les stratégies de carrière dans le paysage audiovisuel français, où la mobilité entre chaînes et supports est constante. L'absence de communication précise sur ses motifs laisse planer le mystère, mais les messages de soutien de ses collègues témoignent de l'impact positif de son passage.

Pour les auditeurs, l'habitude devra être prise d' retrouver un autre type d'humour à la rentrée 2026, alors que la station devra composer avec cette transition inattendue. Les noms de ses potentiels successeurs circulent déjà, mais France Inter garde le silence, préférant sans doute attendre pour officialiser un choix qui devra correspondre à l'esprit de la matinale.

En définitive, ce départ, bien que bref, marque une étape dans la carrière d'un artiste qui semble privilégier la diversité des expériences, quitte à multiplier les passages éclairs sur différents médias. L'épisode rappelle également la précarité des postes dans les médias, où les contrats et les opportunités peuvent évoluer rapidement, especially dans un contexte de forte concurrence et de recherche constante de renouvellement pour captiver les audiences





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