Bertrand Chameroy Fait Son Grand Retour Sur Le Plateau De C à Vous

Le chroniqueur humoriste Bertrand Chameroy est de retour sur le plateau de C à vous après une courte absence. Son retour a été accueilli avec enthousiasme par l'équipe de l'émission.

Le grand retour ! Bertrand Chameroy , connu pour ses interventions hilarantes sur le plateau de C à vous sur France 5 , avait fait une apparition soudaine le 20 janvier dernier. C'est Pierre-Antoine Damecour qui avait pris le relais à la hâte. « Je te laisse entre de bonnes mains, régale-toi ! Et je tiens à retrouver mon carton de perruques en l'état à mon retour ! », avait déclaré Bertrand Chameroy sur son compte Instagram.

Si le chroniqueur n'avait donné aucune explication concernant son absence, il avait promis sur ses réseaux sociaux de faire son retour très rapidement. Et c'est chose faite le 10 février. « Le dîner est préparé ce soir par un chef qui s'appelle Philip Chronopoulos, visiblement d'origine grecque, au côté de Bertrand Chameroy qui est de retour, on en est très heureux », a déclaré Anne-Élisabeth Lemoine lors de la présentation de l'émission. Le chroniqueur, plus en forme que jamais, semble très ravi de faire son grand retour sur le plateau. « Kalimera (Bonjour en grec, NDLR), bonsoir, vous m'avez manqué tous et toutes ! Et c'est le grand retour de la connerie naturelle et pour fêter ça, ce soir du poulpe chef », a lancé Bertrand Chameroy déclenchant le rire de ses camarades avant d'ajouter : « Bonne émission Babeth ». Un retour tout en humour. Pierre-Antoine Damecour quitte C à vous, Estelle Denis prévient : « il rentre à la maison ! » Si certains téléspectateurs sont ravis de retrouver Bertrand Chameroy, d'autres sont sûrement tristes du départ de Pierre-Antoine Damecour. En effet, ce dernier a assuré sa dernière date ce vendredi 7 février. « On conclut cette émission avec les actualités de Pierre-Antoine Damecour », avait commencé Anne-Élisabeth Lemoine, avant d'ajouter à son arrivée sur le plateau : « C'est la dernière ! ». L'animatrice avait ensuite prétexté un « contretemps » pour que le journaliste ne commence pas sa chronique. Et c'est alors qu'il avait eu le plaisir de découvrir qu'Estelle Denis, avec laquelle il travaille dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story, était en régie. « Bien en fait, je viens chercher Pierre-Antoine ! Je viens chercher mon chroniqueur, il rentre à la maison ! », avait affirmé l'animatrice, amusant beaucoup l'humoriste. « Oh, maman Estelle », avait-il réagi de son côté.





