L'éleveuse bazetoise Bertille Lestrade remporte deux médailles d'argent au concours national des fromages de chèvre fermiers, reconnaissance de son savoir-faire avec le lait cru.

Bertille Lestrade, éleveuse de chèvres alpines laitières installée à Bazet depuis janvier 2024, a remporté deux médailles d'argent au concours national des fromages de chèvre fermiers. Cette distinction prestigieuse, décernée le 16 octobre dernier à Aubenas en Ardèche, valide la qualité exceptionnelle de sa production fromagère artisanale. Cette réussite marque un tournant majeur dans le lancement de son activité professionnelle独立ée.

Une reconnaissance technique pour le Bazétois et l'Occitane

Le jury a récompensé spécifiquement deux créations de Bertille Lestrade lors de cette compétition nationale. Dans la catégorie des fromages frais ou peu affinés, le Bazétois, un crottin au lait cru affiné moins de 14 jours, a obtenu une médaille d'argent. Par ailleurs, son Occitane, un fromage à pâte pressée non cuite nécessitant quatre à cinq mois d'affinage, a également décroché une médaille d'argent dans sa catégorie respective. Ces succès soulignent la maîtrise technique nécessaire pour transformer du lait cru, une signature distinctive de son exploitation qui prône la richesse du patrimoine fromager local.

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Un parcours professionnel jalonné de passion et de rigueur

L'histoire de Bertille Lestrade avec les chèvres alpines laitières trouve ses racines dans sa première vie professionnelle en tant que technicienne agricole. Alors qu'elle accompagnait une éleveuse, elle a ressenti une affinité immédiate avec cet animal, décrivant une connexion plus profonde qu'avec les brebis. Après des études agricoles, elle a concrétisé son projet d'installation en janvier 2024 à Bazet, hors du cadre familial. Elle gère aujourd'hui un troupeau de quarante chèvres qui produisent environ trente mille litres de lait par an. Cette matière première est transformée en fromages, yaourts et fromage blanc sur place.

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Un soutien institutionnel pour la souveraineté alimentaire locale

L'exploitation de Bertille Lestrade bénéficie d'un soutien actif de la Région Occitanie, comme en témoigne la visite des représentants régionaux mardi matin. Cette rencontre s'inscrit dans une tournée départementale destinée à promouvoir les dispositifs d'accompagnement et les aides aux agriculteurs. Jean-Louis Cazaubon, vice-président de la Région en charge de la souveraineté alimentaire, a salué ce projet comme une initiative valorisante. Il a souligné l'importance d'encourager les productions à forte valeur ajoutée pour le territoire, affirmant qu'il ne s'agit nullement d'un projet fantaisiste mais d'une contribution économique sérieuse.

Une vision d'entreprise tournée vers la rentabilité et l'humain

Derrière la passion animale se cache une cheffe d'entreprise rigoureuse qui veille au confort de ses quarante chèvres avec un bâtiment spécialement conçu pour elles. Son exploitation atteint aujourd'hui environ cent mille euros de chiffre d'affaires, lui permettant de se verser un premier salaire. Les journées sont rythmées par les cycles de lactation avec un pic en avril, tandis que l'hiver offre un répit pour la formation et la vie de famille. Ses produits sont commercialisés sur les marchés, auprès de restaurants et de distributeurs, tout en restant disponibles directement à la ferme pour renforcer le lien avec le consommateur.