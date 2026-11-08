Bernstein: La mémoire HBF, clé de voûte future de l'inférence IA et de la NAND

Selon Bernstein, la mémoire flash haute bande passante HBF pourrait révolutionner l'inférence IA. Cette technologie offre plus de capacité à moindre coût pour SanDisk et ses concurrents.

Une nouvelle technologie de stockage destinée à soutenir l'explosion des charges de travail liées à l'intelligence artificielle pourrait transformer le marché des semi-conducteurs. Selon une note de recherche publiée par le cabinet Bernstein, la mémoire flash à haute bande passante (HBF) s'impose comme une solution viable pour répondre à la demande croissante en capacité mémoire et en bande passante. Cette innovation ouvre une opportunité de croissance majeure pour le secteur de la mémoire flash NAND tout en visant à alléger les contraintes structurelles des infrastructures actuelles.

Une réponse technique aux limites de la HBM

La mémoire HBF est conçue pour combiner une bande passante en lecture comparable à celle de la mémoire à haute bande passante (HBM) avec une capacité huit à seize fois supérieure. Ce modèle offre un coût par gigaoctet nettement inférieur, ce qui le rend particulièrement attractif pour les constructeurs d'infrastructures. Le passage de l'entraînement de l'IA vers des charges de travail d'inférence avancée et agentique rend la capacité mémoire, la bande passante et la réutilisation des données de plus en plus importantes. Des modèles plus grands, des fenêtres de contexte plus longues et des interactions plus complexes poussent les données au-delà des limites de la HBM, ce qui accroît la demande pour la DRAM conventionnelle, la mémoire flash NAND et les disques durs.

Also read Alerte sur les hausses délirantes des prix réclamées par les industriels, selon Thierry Cotillard

Optimisation des coûts et marges attractives

La HBF pourrait rendre l'inférence IA plus efficace en réduisant la quantité de mémoire GPU coûteuse nécessaire pour faire fonctionner des modèles de plus en plus volumineux. Elle permet aux systèmes d'IA de récupérer des informations déjà traitées plutôt que d'effectuer à répétition des calculs onéreux. Bernstein indique que la HBF pourrait répondre à ce défi grâce à une architecture mémoire à plusieurs niveaux. Dans cette configuration, la HBM gère les données fréquemment consultées et sensibles à la latence, tandis que la HBF stocke les paramètres des modèles plus volumineux, les composants de modèles moins fréquemment utilisés et les données de cache clé-valeur (KV) réutilisables.

Cette approche permettrait aux fournisseurs d'infrastructure IA de faire fonctionner des modèles plus grands avec moins de GPU. Elle réduirait ainsi les besoins en calcul, en énergie et en dépenses d'investissement. Bernstein estime que la HBF pourrait consommer environ 6,5 fois plus de capacité de tranches NAND par bit que la NAND conventionnelle à cellules à triple niveau (TLC). Cette densité accrue s'explique par l'utilisation de mémoire flash à cellule unique (SLC) plus performante, d'une surface de silicium supplémentaire et d'exigences d'emballage avancées.

Advertisement

Stratégie financière et positionnement de SanDisk

Bien que les coûts de fabrication de la HBF puissent être environ 10 fois supérieurs à ceux des SSD d'entreprise conventionnels selon la configuration, la marge brute reste un atout majeur. Bernstein estime que les coûts de fabrication de la HBF pourraient être environ 10 fois supérieurs à ceux des SSD d'entreprise conventionnels, selon la configuration. Toutefois, si les fabricants fixent le prix des modules HBF à des niveaux comparables à ceux de la HBM tout en offrant une capacité nettement supérieure, la technologie pourrait générer des marges brutes attractives.

Dans son scénario de base, Bernstein estime des marges brutes d'environ 86,5% pour une configuration HBF à huit niveaux et de 88,9% pour une configuration à seize niveaux. SanDisk Corporation a fait progresser la HBF au-delà du stade conceptuel vers la standardisation et le développement initial du silicium. La société vise ses premiers échantillons de produits pour des applications d'inférence en 2027. Bernstein a maintenu une recommandation Surperformance sur SanDisk avec un objectif de cours à 3.000$. Il a indiqué que la technologie pourrait apporter un potentiel supplémentaire aux objectifs financiers de la société, bien que la HBF ne soit pas actuellement incluse dans ces objectifs.

Obstacles technologiques et adoption incertaine

Malgré cette opportunité, Bernstein a averti que la HBF se heurte à d'importants obstacles à son adoption. La technologie ne remplace pas directement la HBM et présente des limitations en matière de latence, de bande passante en écriture, d'endurance et d'accès aux données. Elle nécessiterait également des modifications dans la conception des processeurs et des logiciels système. Une optimisation minutieuse du placement des données et de la gestion de la mémoire reste indispensable pour garantir l'efficacité du système.

Une préoccupation majeure est l'absence de soutien officiel de la part de Nvidia. L'entreprise a au contraire promu des technologies alternatives telles que Storage Next et sa plateforme de stockage de contenu mémoire CMX pour répondre à la demande croissante de capacité de cache KV. Alphabet Inc Class A, Meta Platforms Inc, SK hynix Inc ADR et Tenstorrent font partie des entreprises impliquées dans l'écosystème HBF. Bernstein a également attribué une note Surperformance à Seagate Technology PLC, Western Digital Corporation, Samsung Electronics Co Ltd, SK hynix et Micron. Il a par contre attribué une note Sous-performance à KIOXIA. L'adoption plus large par l'industrie reste donc incertaine et dépendra de la capacité des acteurs à surmonter ces barrières techniques et économiques.