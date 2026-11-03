Bernard Minier au Festival du polar : IA et dystopie technologique

Bernard Minier aborde l'intelligence artificielle et la vulnérabilité des sociétés connectées lors de sa première participation au Festival du polar de Villeneuve-lez-Avignon.

Le romancier Bernard Minier participera pour la première fois au Festival du polar de Villeneuve-lez-Avignon qui se tiendra les 7 et 8 novembre. Cette présence marque une étape importante pour l'auteur qui a vendu près de neuf millions d'exemplaires de ses livres en France et à l'étranger. L'invitation s'inscrit dans un programme culturel visant à explorer les frontières narratives contemporaines.

Nouvelle participation au festival provençal

Bernard Minier rejoint le comité des invités du Festival du polar de Villeneuve-lez-Avignon pour cette édition automnale. L'événement se déroule au sein de la Chartreuse, un lieu emblématique de la région. Cette première apparition de l'écrivain dans ce festival spécifique attire l'attention des professionnels et des lecteurs amateurs de thrillers.

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La programmation met en lumière des auteurs majeurs du genre. Le choix de Bernard Minier reflète une volonté de diversifier les perspectives littéraires présentées sur la scène culturelle locale. Sa notoriété internationale contribue à renforcer le rayonnement de cette manifestation littéraire.

Technologie et dystopie dans Ruptures

Le dernier roman de Bernard Minier, intitulé Ruptures, s'ouvre sur un événement réel majeur. Il décrit la gigantesque panne électrique qui a paralysé l'Espagne en avril 2025. Ce choix narratif permet d'ancrer la fiction dans une réalité technologique troublante. L'auteur interroge la vulnérabilité de nos sociétés hyperconnectées face à de telles défaillances systémiques.

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Bernard Minier entretient une relation particulière avec l'Espagne où sa mère est née. Il y rend visite depuis l'âge de quinze ans et y possède de nombreux amis. Il a d'ailleurs vécu cette panne à distance lors d'une communication WhatsApp. Les messages n'ont plus transité vers une amie à Madrid, coupant ainsi tout lien immédiat. L'auteur a découvert les détails de la crise à la télévision, ne pouvant reprendre contact qu'à 22 h 30. Cette expérience personnelle illustre la fragilité des réseaux.

L'écrivain souhaite explorer les dérives des géants de la technologie. Ces acteurs décident du destin des peuples sans contre-pouvoir ni garde-fou. Il relève que plus la société avance à marche forcée, moins elle est sécurisée. La panne constitue le point de départ idéal pour examiner ces tensions.

Impact de l'IA sur les fonctions cognitives

Bernard Minier revient sur un sujet déjà abordé dans son roman M, le bord de l'abîme paru en 2019. À l'époque, l'héroïne Moïra travaillait sur un robot conversationnel appelé DEUS. Il n'existait alors ni ChatGPT ni Claude sur le marché. En relisant les dialogues, l'auteur constate une similitude frappante avec les échanges actuels avec ces machines.

Son inquiétude majeure porte sur les générations futures. Les jeunes utilisent désormais l'intelligence artificielle pour raisonner et construire des discours. Ils s'en servent pour trouver des arguments et chercher de l'information. Cette dépendance cognitive rappelle l'usage de la calculatrice. Cette béquille a fait disparaître certaines opérations mentales. Avec l'IA, ce sont des fonctions cognitives entières qui sont concernées. Les machines font quasiment tout à notre place. L'auteur s'interroge sur ce qui restera du cerveau humain dans vingt ans.

Algorithmes et biais de confirmation

Les algorithmes nous donnent ce que nous avons envie de voir. C'est le fameux biais de confirmation qui régit ces systèmes. Bernard Minier nuance ce propos en rappelant qu'il existait déjà des sélections éditoriales. Il y a trente ans, les gens de droite ne lisaient pas les journaux de gauche et inversement. Cette fragmentation médiatique n'est pas nouvelle.

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La différence fondamentale aujourd'hui réside dans l'imposition algorithmique. Le système vous impose des informations que vous n'avez pas demandées. Il vous submerge de contenus qui confirment vos opinions préexistantes. Il n'y a plus de dialogue possible dans cette bulle. Ce phénomène se constate en politique mais aussi dans les discussions quotidiennes. Chacun reste enfermé dans son point de vue. Le débat public devient extrêmement difficile.

Auparavant, la dialectique fonctionnait selon le schéma thèse, antithèse, synthèse. Aujourd'hui, chaque partie reste sur sa thèse sans compromis. Cette évolution est jugée dramatique par l'auteur. Elle empêche toute construction commune du savoir.

Humanité et dépendance technologique

Bernard Minier ne cherche pas l'humanité de la machine. Il estime qu'il n'y en a pas beaucoup. Son intérêt porte sur ce qui reste d'humain en nous. Il souhaite examiner comment nous devenons tributaires des machines. Quelle part d'humanité nous restera-t-elle quand nous serons connectés partout et en permanence ?

La scène du métro ou du train illustre cette réalité. L'auteur observe des gens le nez sur leur téléphone. Ils ne se regardent plus. Cette image est révélatrice de la nouvelle dynamique sociale. L'auteur déporte un regard fasciné mais inquiet sur ce monde. La réalité semble désormais rattraper la fiction. Le festival proposera des échanges sur ces thèmes cruciaux.