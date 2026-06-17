Bernard Kleynhoff, président de Rising Sud, a donné le cap d'une région qui refuse les divisions pour s'affirmer à l'échelle mondiale. Il a orchestré une démonstration de force et d'unité territoriale lors de l'inauguration du pavillon de la Région Sud à VivaTech, avec la venue surprise de Jeff Bezos qui a cristallisé toutes les attentions.

Bernard Kleynhoff , président de Rising Sud , a orchestré une démonstration de force et d' unité territoriale lors de l'inauguration du pavillon de la Région Sud à VivaTech.

Il a été entouré d'une quarantaine de start-up, d'élus locaux et de la ministre Sabrina Roubache. Il a donné le cap d'une région qui refuse les divisions pour s'affirmer à l'échelle mondiale. VivaTech a ouvert ses portes hier pour une 10e édition explosive, avec la venue surprise de Jeff Bezos qui a cristallisé toutes les attentions. Selon Bezos, externaliser la production polluante dans l'espace est le seul moyen de concilier croissance et écologie.

La première étape cruciale est la Lune, et non Mars, car elle regorge de ressources et sa faible gravité permet d'extraire des matériaux nécessitant une énergie renouvelable





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