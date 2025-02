Bernard-Henri Lévy visé par une enquête pour prise illégale d'intérêts 

Une enquête a été ouverte concernant le financement des documentaires réalisés par Bernard-Henri Lévy par Arte France, chaîne dont il est président du conseil de surveillance depuis 1993. Aymeric Caron, député La France insoumise, a signalé cette situation à la justice, affirmant que BHL a bénéficié de « un soutien substantiel » de la chaîne pour le financement de ses œuvres.

L'information a été révélée par Mediapart le 13 février : une enquête pour prise illégale d'intérêts a été ouverte concernant le financement des documentaires réalisés par Bernard-Henri Lévy . C'est en effet Arte France qui a produit ses films. Or, «BHL» est président du conseil de surveillance de la chaîne depuis 1993. Et pour Aymeric Caron , le député La France insoumise (LFI) qui a effectué un signalement auprès de la justice le 5 février dernier, le bât blesse.

L’enquête a été confiée à la Direction régionale de la police judiciaire de la Préfecture de police de Paris, précise Le Monde, qui a relayé cette information. Dans son signalement, Aymeric Caron affirme que BHL «a pu bénéficier, pendant ses 31 années de mandat, d’un soutien substantiel» de la chaîne «pour le financement de ses œuvres audiovisuelles et cinématographiques», soit «un montant cumulé de 750 000 euros» entre 2011 et 2022. Ces financements concernent également, «pour un montant non précisé», le long-métrage Le Jour et la nuit, qui s'était fait éreinter par la critique et le public à sa sortie en 1997. Idem pour les droits de diffusion du film Bosna!, co-réalisé par BHL et dont Arte France a acquis les droits de diffusion en 2004 pour un montant de 68 700 euros. À lire aussi : Les bonnes - et moins bonnes - affaires de Bernard-Henri Lévy.BHL dénonce une «campagne de harcèlement» En octobre dernier, dans un rapport parlementaire sur l’audiovisuel public, Aymeric Caron, qui en était le rapporteur, avait déjà mis sur la table la question du financement des documentaires de BHL par Arte France, évoquant «de fortes objections déontologiques». Et d'ajouter : «En acceptant de bénéficier, directement ou indirectement, d’un soutien financier d’Arte France, M. Bernard-Henri Lévy a gravement manqué aux devoirs de sa charge et doit, pour ce motif, quitter ses fonctions», considérant qu’«un conflit d’intérêts aussi patent ne saurait durer». À lire aussi : Réforme de l’audiovisuel public : qu’est-ce que ça change pour les téléspectateurs ? BHL, lui, a dénoncé auprès de l'AFP «une nouvelle étape dans la campagne de harcèlement» que le député LFI «mène depuis un certain temps contre moi». Le réalisateur, écrivain et philosophe, envisage de porter plainte en dénonciation calomnieuse. «Je n’ai aucune responsabilité dans le choix des programmes d’Arte. Je ne siège dans aucune des commissions qui choisissent les films qu’Arte diffuse ou produit. J’ai renoncé à toute rémunération pour les documentaires dont il est question et dont je suis l’auteur», a t-il affirmé. Arte a également réagi, expliquant à l'AFP que «le conseil de surveillance et son président n’ont aucune responsabilité ou prérogative éditoriale»





