Bernard d'Ormale quitte La Madrague : tensions et expulsion après le décès de Bardot

Expulsion de Bernard d'Ormale de La Madrague le 24 octobre, tensions avec la Fondation Brigitte Bardot et Ghyslaine Calmels-Bock. D'Ormale décrit un état physique fragile malgré son maintien des apparences.

Le sort tragique de Bernard d'Ormale, dernier époux de l'icône du cinéma française Brigitte Bardot, a atteint un nouveau point bas avec son expulsion définitive de leur propriété emblématique, La Madrague, située à Saint-Tropez. À l'âge vénérable de 85 ans, l'homme d'affaires traverse une période de détresse profonde et d'isolement cruel, marquée par la perte de son foyer, de son patrimoine et de la compagne de sa vie. Cette expulsion brutale, survenue près d'un an après le décès de l'actrice, révèle l'ampleur des conflits qui opposent désormais le veuf aux héritiers et à l'entité chargée de préserver la mémoire de la star.

Expulsion de Bernard d'Ormale et nouveaux accès sécurisés

Bernard d'Ormale ne peut plus accéder à La Madrague depuis le 24 octobre dernier, une date précise à laquelle un nouveau portail blindé a été installé à l'entrée de la propriété pour lui interdire formellement l'entrée de cette maison où il avait passé plus de trois décennies. L'expulsion a été initiée quelques jours après la mort de Brigitte Bardot par Ghyslaine Calmels-Bock, qui estimait que le logement d'un administrateur pouvait constituer un avantage indu et inapproprié dans ce contexte successorale. Cette décision administrative et juridique a profondément affecté celui qui avait fait de cette villa son refuge principal et son sanctuaire personnel depuis tant d'années.

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État de santé fragile et détresse émotionnelle du veuf

Le veuf de Brigitte Bardot apparaît particulièrement éprouvé physiquement et moralement, ayant perdu du poids et souffrant de vertiges et d'étourdissements récurrents liés au stress intense de sa situation actuelle. Malgré ces difficultés majeures, il tente de garder la tête haute et de maintenir les apparences, tout en avouant candidament qu'il est amaigri et intérieurement brisé par la séparation d'avec ses souvenirs. La nuit, Bernard d'Ormale passe notamment de longues heures sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos de son épouse, dans lesquelles elle chante, danse et retrouve toute sa joie de vivre, une manière désespérée pour lui de conserver un lien émotionnel fragile avec son passé commun.

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Conflits patrimoniaux et accusations mutuelles

La perte de La Madrague n'est pas le seul sujet de discorde entre Bernard d'Ormale et la Fondation Brigitte Bardot, dont les représentants ont multiplié les attaques publiques contre l'ancien époux. Ces tensions ont pris une tournure particulièrement douloureuse ces dernières semaines, notamment en découvrant que certaines nuisettes de Brigitte Bardot figuraient parmi les lots proposés lors de ventes aux enchères ou d'opérations caritatives, une pratique que le veuf juge profondément irrespectueuse. De son côté, Ghyslaine Calmels-Bock ne mâche pas ses mots à son égard dans les médias, portant des accusations graves qui témoignent de l'ampleur des tensions et de la rupture totale des relations entre les deux parties.

Changements de direction et nouvelles perspectives successorales

Bernard d'Ormale a officiellement quitté ses fonctions au sein de la fondation en septembre 2026, soit six mois seulement après sa prise de poste initiale, mettant ainsi fin à sa courte tentative de gestion du patrimoine de l'actrice. Il a depuis été remplacé par Max Guazzini, l'ancien dirigeant historique de la radio NRJ, qui entend redorer le blason de l'association et résoudre les contentieux. Selon les informations disponibles, les administrateurs lui reprochaient notamment un comportement jugé contraire à l'image de l'association, des griefs qui s'ajoutent aux désaccords majeurs concernant l'héritage et l'avenir de La Madrague. Alors que Brigitte Bardot avait fait de la protection animale le combat de sa vie, son dernier époux se retrouve aujourd'hui éloigné de la maison où ils avaient construit tant de souvenirs, marquant le début d'une nouvelle page qu'il semble encore bien difficile à tourner pour l'octogénaire.