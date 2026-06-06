Bernadette Chirac, Veuve de Jacques Chirac, Décédée à 93 Ans

Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président de la République Jacques Chirac, est morte le 5 juin 2026 à l'âge de 93 ans. Elle a longtemps vécu dans l'ombre de son mari, avant de s'engager en politique en Corrèze. Elle était aussi connue pour avoir popularisé l'opération Pièces jaunes. Bernadette Chirac n'avait que 20 ans quand elle s'est fiancée à Jacques Chirac. Elle a épousé pendant des décennies les ambitions politiques de son mari. Elle a été élue au conseil municipal de Saran en 1971, puis au conseil général de Corrèze à six reprises. Elle aura été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015. Elle a accompagné son époux tout au long de son chemin vers l'Elysée jusqu'à la victoire à l'élection présidentielle de 1995, au troisième essai. L'ancienne Première dame Bernadette Chirac, épouse inséparable de Jacques Chirac, est morte à l'âge de 93 ans.

Bernadette Chirac , veuve de l'ancien président de la République Jacques Chirac , est morte le 5 juin 2026 à l'âge de 93 ans. Elle a longtemps vécu dans l'ombre de son mari, avant de s'engager en politique en Corrèze .

Elle était aussi connue pour avoir popularisé l'opération Pièces jaunes. Bernadette Chirac n'avait que 20 ans quand elle s'est fiancée à Jacques Chirac. Elle a épousé pendant des décennies les ambitions politiques de son mari. Elle a été élue au conseil municipal de Saran en 1971, puis au conseil général de Corrèze à six reprises.

Elle aura été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015. Elle a accompagné son époux tout au long de son chemin vers l'Elysée jusqu'à la victoire à l'élection présidentielle de 1995, au troisième essai. L'ancienne Première dame Bernadette Chirac, épouse inséparable de Jacques Chirac, est morte à l'âge de 93 ans.

Les hommages se multiplient pour saluer cette « grande dame de cœur » disparue





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