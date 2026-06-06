Bernadette Chirac : Michel Drucker rend un bel hommage à l'ambassadrice de l'opération Pièces jaunes

Michel Drucker rend un bel hommage à Bernadette Chirac, qu'il a beaucoup côtoyée au cours de sa carrière. Bernadette Chirac nous a quittés ce vendredi 5 juin 2026, alors qu'elle était entourée des siens, comme l'a expliqué sa fille Claude Chirac. Michel Drucker évoque son charisme, sa lucidité et son parcours politique.

C'était quelqu'un d'extrêmement brillant : Michel Drucker rend un bel hommage à Bernadette Chirac , qu'il a beaucoup côtoyée au cours de sa carrière. Bernadette Chirac nous a quittés ce vendredi 5 juin 2026, alors qu'elle était entourée des siens, comme l'a expliqué sa fille Claude Chirac.

Depuis, les hommages de nombreuses personnalités ne cessent d'affluer, parmi lesquelles celui de Michel Drucker, qui s'est longuement confié sur l'ambassadrice de l'opération Pièces jaunes dans une interview accordée à BFM TV. Elle a préparé les Vivement dimanche qu'on a fait ensemble comme si elle préparait l'oral de l'ENA. C'était quelqu'un d'extrêmement précis, brillant, qui connaissait très bien le monde politique et la France profonde.

D'ailleurs, je vais revisionner toutes les émissions que j'ai faites avec elle et si vous les visionnez, vous allez voir que c'était quelqu'un qui avait une présence, un charisme. C'était un peu la reine mère. Un couple tout à fait original, très drôle et d'une grande lucidité. Ils ont tous les deux fait un parcours magnifique et c'était une magnifique histoire d'amour.

Ça me fait beaucoup de peine parce qu'évidemment, je savais qu'elle n'était pas bien depuis très longtemps. Ce n'est pas un secret. Mais parmi toutes les images que j'aimerais revoir de ma carrière si elle devait s'arrêter demain, ce sont des images prioritaires. Elle m'a beaucoup soutenue.

Brigitte Macron se confie sur la relation qu'elle entretenait avec Bernadette Chirac avant sa mort. Michel Drucker rend un bel hommage à Bernadette Chirac sur BFMTV. Bernadette Chirac a rendu son dernier souffle ce vendredi 5 juin 2026, alors qu'elle était entourée des siens, a rapporté l'AFP. Une dure à cuire : Martin, le petit-fils de Bernadette Chirac, donne des nouvelles de sa grand-mère.

Après la distinction reçue par Bernadette Chirac des mains d'Emmanuel Macron fin janvier 2026, Martin Rey-Chirac, son petit-fils a donné des nouvelles de sa grand-mère auprès du magazine Gala ce mercredi 4 février 2026





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