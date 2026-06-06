Bernadette Chirac : le soutien indéfectible malgré les infidélités de Jacques

Bernadette Chirac, décédée à 93 ans, a toujours soutenu son mari Jacques malgré une liaison dans les années 70 avec une journaliste. Histoire d'un couple qui a surmonté les épreuves.

Tout au long de sa vie, Jacques Chirac a pu compter sur le soutien sans faille de son épouse Bernadette Chirac , décédée ce vendredi 5 juin à l'âge de 93 ans.

Pourtant, dans les années 1970, leur mariage a failli imploser en raison d'une idylle entre l'homme politique et une brillante journaliste, Jacqueline Chabridon. C'est en 1975 que le duo se rencontre pour la première fois, et la magie opère autour d'une tête de veau. La journaliste est envoyée par son rédacteur en chef pour suivre Jacques Chirac, alors Premier ministre. Fou amoureux, Jacques Chirac la retrouve régulièrement dans sa garçonnière de la rue de Marignan à Paris.

Les tourtereaux s'aiment éperdument, et le père de famille s'affiche souvent avec elle, au grand dam de son épouse. Soucieuse quant à l'évolution de leur relation, Bernadette Chirac, très digne, garde le silence. Elle se refuse à divorcer et s'allie avec des proches pour raisonner son mari. Les amants finiront par se séparer en 1978.

Alors que Jacques Chirac connaît une fulgurante ascension politique, Jacqueline Chabridon tente de mettre fin à ses jours. L'homme qu'elle a profondément aimé reste auprès d'elle, mais le couple Chirac traverse une crise profonde. Bernadette, loin de capituler, se montre plus déterminée que jamais à préserver son mariage. Plus tard, Bernadette Chirac a également dû faire face à une autre tentation de son mari : Jacques Chirac voulait épouser une Américaine.

C'est grâce à la patience et à la stratégie de Bernadette qu'il est revenu sur sa décision. Cette histoire méconnue est racontée dans des biographies et a été adaptée au cinéma dans le film 'Bernadette' avec Catherine Deneuve. L'actrice a d'abord hésité à incarner la Première dame, se sentant très différente d'elle, mais a finalement accepté. Bernadette Chirac restera dans les mémoires comme une femme de caractère, ayant soutenu son mari contre vents et marées, tout en préservant sa dignité.

Née Bernadette Chodron de Courcel en 1933, elle rencontre Jacques Chirac à Sciences Po et l'épouse en 1956. Elle devient Première dame en 1995 et se consacre à des œuvres caritatives, notamment la Fondation Claude Pompidou. Malgré les infidélités, elle reste fidèle à son mari jusqu'à la mort de celui-ci en 2019. Son propre décès marque la fin d'une époque pour la vie politique française





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