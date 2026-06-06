Bernadette Chirac est morte, la Première dame de la solidarité

Bernadette Chirac, Première dame de France de 1995 à 2007, est décédée à 93 ans. Elle a été présidente de la Fondation des Hôpitaux de France de 1994 à 2019 et a contribué à récolter des millions d'euros pour financer des projets pour enfants et adolescents hospitalisés.

Bernadette Chirac est morte vendredi 5 juin 2026, à 93 ans, laissant derrière elle l'image d'une Première dame devenue figure familière de la solidarité . Quelques heures plus tard, Emmanuel Macron a salué une grande dame de cœur qui a marqué notre histoire et le destin de millions de malades anonymes, grâce à son engagement intime et constant, notamment à la tête de la Fondation des Hôpitaux de France.

Si la disparition de cette femme de caractère émeut autant, c'est que pendant plus de vingt-cinq ans le visage de Bernadette Chirac a été associé aux tirelires jaunes posées chez les commerçants, dans les écoles, à la Poste. Présidente de la Fondation des Hôpitaux de 1994 à 2019, elle a donné une ampleur inédite à l'opération Pièces Jaunes, créée en 1989 par le professeur Claude Griscelli pour améliorer la vie des enfants hospitalisés.

Bernadette Chirac et les Pièces Jaunes En 1994, le professeur Claude Griscelli, qui a créé la Fondation des Hôpitaux en 1989, fait appel à Bernadette Chirac pour accroître la visibilité de la cause. Sur BFMTV, la vice-présidente Anne Barrère résume : Elle n'a pas ménagé sa peine, rien n'était assez important, en parlant d'une présidente qui visitait sans relâche les hôpitaux, montait dans le TGV Pièces Jaunes et mobilisait artistes et sportifs.

À voir aussi Article Infirmier (libéral ou à domicile) : étude, salaire, tarif Article Les étapes du mourir - Doctissimo Présidente de la Fondation des Hôpitaux pendant vingt-cinq ans, jusqu'en 2019, Bernadette Chirac a contribué à récolter des millions d'euros pour financer des projets pour enfants et adolescents hospitalisés. La Fondation des Hôpitaux rappelle que Grâce à son action, des milliers de projets ont vu le jour et le quotidien de générations d'enfants et d'adolescents a pu être amélioré.

Rien qu'en 2025, l'opération Pièces Jaunes a permis de réunir environ 5,1 millions d'euros pour 210 projets partout en France. Bernadette Chirac et les adolescents Parmi ces réalisations, une tient une place particulière dans le parcours de Bernadette Chirac : la Maison de Solenn, ouverte en 2004 à l'hôpital Cochin, à Paris.

Cette structure pilote accueille des adolescents de 11 à 18 ans souffrant d'anorexie, de dépression ou de troubles psychiatriques, un combat qui fait écho à la maladie de sa fille Laurence, atteinte d'anorexie mentale pendant de longues années avant son décès en 2016. Au fil des ans, les dons des Pièces Jaunes ont soutenu des maisons des parents, des chambres pour que les proches dorment auprès des enfants, des salles de jeux, du matériel contre la douleur ou des unités dédiées aux adolescents en souffrance psychique.

Depuis sa création, la Fondation des Hôpitaux a accompagné 18 954 projets dans les hôpitaux français, pour 213 millions d'euros, en faveur des enfants, des adolescents mais aussi des personnes âgées et des soignants. Pièces Jaunes après Bernadette Chirac Depuis 2019, Brigitte Macron préside bénévolement la Fondation des Hôpitaux, à la suite de Bernadette Chirac.

Je n'oublierai jamais son énergie, son exigence et son immense attachement aux enfants hospitalisés, écrit-elle, alors que Pièces Jaunes poursuit chaque hiver sa collecte en bureaux de Poste et sur internet





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