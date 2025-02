Bentaleb Retourne en Force: But Émouvant Après Malaise Cardíacaque

Nabil Bentaleb, milieu de terrain de Lille, a marqué son grand retour à la compétition après huit mois d'absence due à un malaise cardiaque. Son but contre Rennes lors de la 22e journée de Ligue 1 a été un moment d'émotion intense pour le joueur et ses supporters.

Comme dans un rêve, Nabil Bentaleb a marqué son retour à la compétition après huit mois d'absence à cause d'un malaise cardiaque. Le milieu de terrain de Lille a inscrit le but du 1-0 face à Rennes lors de la 22e journée de Ligue 1 . Bentaleb, qui a obtenu l'autorisation de jouer avec un défibrillateur, a profité d'un corner pour tromper Brice Samba et ouvrir le score à la 80e minute. Son but, plein d'émotion, a été célébré avec enthousiasme par ses coéquipiers et les supporters du Losc.

Après le match, Bentaleb s'est rendu au pied du parcage visiteurs pour saluer ses fans et a partagé sa joie sur DAZN. Il a déclaré : « Je sentais que j'allais marquer ». Le joueur de 30 ans a parlé de son parcours difficile et prometteur, de son souhait d'aider son équipe et de sa gratitude envers sa famille et ses proches pour leur soutien indéfectible. Bentaleb a inscrit son premier but avec Lille après avoir rejoint le club l'été dernier en provenance d'Angers.





