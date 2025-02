Bentaleb fait son retour à Lille : une haie d'honneur pour l'ancien Angevin

Après son arrêt cardio-respiratoire en juin dernier, Nabil Bentaleb est de retour à Lille. Le milieu de terrain a été accueilli par une haie d'honneur composée de joueurs, d'entraîneurs et de salariés du club. Le joueur a reçu le feu vert de la FFF pour reprendre la compétition.

Jeudi dernier, à Lille, une séance d'entraînement s'est déroulée différemment. De retour pour la première fois avec l'équipe depuis son arrêt cardio-respiratoire en juin dernier, Nabil Bentaleb a été accueilli de manière exceptionnelle par le club. À sa sortie du vestiaire, une haie d'honneur gigantesque l'attendait, composée de joueurs de l'équipe, de jeunes du centre de formation, d'éducateurs et de salariés du LOSC.

Très ému, presque gêné, Bentaleb a remonté la foule en remerciant chaleureusement chacun pour cette démonstration d'affection touchante. Le milieu de terrain, qui avait obtenu l'autorisation de reprendre l'entraînement de manière individuelle, a reçu mercredi le feu vert de la FFF pour reprendre la compétition. Une myocardite avait été détectée l'été dernier. « C'est un réel bonheur, d'un point de vue personnel et humain d'abord, de recevoir cette nouvelle ce soir pour Nabil, pour sa famille, après la longue et difficile épreuve qu'ils ont traversée, a déclaré le président Olivier Létang dans un communiqué. La peur, le doute, laissent aujourd'hui place à l'optimisme et au plaisir de voir Nabil retrouver la santé ainsi que la possibilité de faire simplement ce qu'il aime par-dessus tout, à savoir jouer au football. » Le cas de l'ancien Angevin sera néanmoins suivi de très près par le staff médical lillois, d'autant qu'une myocardite (inflammation du muscle cardiaque) avait été détectée l'été dernier lors de sa visite médicale. Il avait finalement pu s'engager avec les Dogues pour trois saisons. À 29 ans, il est bientôt prêt à fouler à nouveau les pelouses, pour le plus grand bonheur des fans et de ses proches.





