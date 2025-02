Bentaleb de retour sur les terrains après un malaise cardiaque : Lille bat Rennes

Nabil Bentaleb marque son retour en compétition avec Lille après un malaise cardiaque il y a huit mois. Il devient le premier joueur à évoluer avec un défibrillateur sous-cutané.

Nabil Bentaleb a marqué le premier des deux buts de son équipe durant la victoire de Lille face à Rennes . Le milieu de terrain, huit mois après un malaise cardiaque , a marqué son retour en compétition de manière spectaculaire. En remplaçant son coéquipier Ngal'ayel Mukau à la 76e minute, il est devenu le premier joueur à évoluer en professionnel avec un défibrillateur sous-cutané. Seulement quatre minutes après son entrée, Bentaleb a ouvert le score en concluant un corner.

L'attaquant Chuba Akpom a ensuite scellé la victoire de Lille face à Rennes avec un second but à la 86e minute. Ce résultat permet à Lille de rester cinquième du classement, à seulement deux points de Monaco et Nice. Huit mois auparavant, Bentaleb avait été victime d'un malaise cardiaque lors d'un match de cinq contre cinq avec son frère et des amis. Il avait été plongé dans un coma artificiel avant de se réveiller deux jours plus tard sans souvenir de l'événement. Cet incident aurait pu mettre fin à sa carrière, mais il a réussi à revenir sur les terrains, remportant la victoire avec son équipe. Le retour de Bentaleb est une véritable inspiration pour tous les sportifs et pour les personnes qui ont surmonté des épreuves difficiles





