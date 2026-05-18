Benoit Paire, l'enfant terrible du tennis français, raconte son séjour en poker à l'EPT Monte-Carlo

Benoit Paire, connu pour son parcours tumultueux dans le tennis français, partage ses réflexions sur son expérience en poker lors de l'EPT Monte-Carlo.

Benoit Paire, l'enfant terrible du tennis français s'est mis au poker à l'occasion de l'EPT Monte-Carlo. Entre balles jaunes et cartes, il raconte son sejour sur le Rocher – 17/05Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker.

Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC ! L’intégrale du RMC Poker Show du 17/05/2026 avec le tennisman Benoit Paire, David Djian (restaurateur et 3ème de l'EPT Monte-Carlo pour plus de 350.000 euros) et Nicolas Burtin, interdit de jeu pendant 3 ans et qui revient en form





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tennis Poker EPT Monte-Carlo Conseils De Joueur Professionnel Actualité Tournois

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vans : cette paire iconique des années 70 est actuellement à prix sacrifié sur AmazonSi vous avez envie de commander de nouvelles chaussures, pensez à ces Vans. Elles sont disponibles à prix fou sur le site d’Amazon mais cette offre ne va pas durer. À vous d’en profiter au plus vite.

Read more »

L’Éguillen Benoît Vandenberge, l’enfant 'en échec' qui a transformé ses blessures en forceL’Éguillen Benoît Vandenberge, l’enfant 'en échec' qui a transformé ses blessures en force

Read more »

Le jour où Natalie Portman a monté les marches dans une création historiqueC’est devenu une habitude. À chaque Festival de Cannes, Natalie Portman scotche l’assistance lors de sa montée des marches.

Read more »

David Djian, restaurateur passionné de poker, termine 3ème du Main Event de l'EPT Monte-Carlo pour 368.750 eurosDavid Djian, l'un des restaurateurs les plus célèbres, a su gagnant le plus gros deeprun de sa vie en terminant 3ème du Main Event de l'EPT Monte-Carlo. Il a remporté 368.750 euros !

Read more »