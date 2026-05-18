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Benoit Paire, l'enfant terrible du tennis français, raconte son séjour en poker à l'EPT Monte-Carlo

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Benoit Paire, l'enfant terrible du tennis français, raconte son séjour en poker à l'EPT Monte-Carlo
TennisPokerEPT Monte-Carlo
📆5/18/2026 12:17 AM
📰RMCsport
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Benoit Paire, connu pour son parcours tumultueux dans le tennis français, partage ses réflexions sur son expérience en poker lors de l'EPT Monte-Carlo.

Benoit Paire, l'enfant terrible du tennis français s'est mis au poker à l'occasion de l'EPT Monte-Carlo. Entre balles jaunes et cartes, il raconte son sejour sur le Rocher – 17/05Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker.

Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC ! L’intégrale du RMC Poker Show du 17/05/2026 avec le tennisman Benoit Paire, David Djian (restaurateur et 3ème de l'EPT Monte-Carlo pour plus de 350.000 euros) et Nicolas Burtin, interdit de jeu pendant 3 ans et qui revient en form

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