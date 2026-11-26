Le maire de Marseille Benoît Payan dénonce les propos choquants de La France insoumise et affirme voter contre Marine Le Pen. Analyse des écrits attribués à Jordan Bardella et des stratégies des candidats pour 2027.

Benoît Payan, le maire de Marseille issu du parti Divers gauche, a exprimé avec une grande fermeté son rejet des déclarations tenues par les responsables de La France insoumise, et plus particulièrement celles de Jean-Luc Mélenchon. Dans une annonce qui marque un tournant dans les perceptions électorales locales, il a déclaré que ces prises de position l'avaient profondément choqué à plusieurs reprises. Il a également admis que certains faits évoqués dans ce contexte pouvaient être qualifiés d' antisémitisme, une admission rare de la part d'un élu de cette couleur politique.

Stratégie électorale face à Marine Le Pen

Face à l'hypothèse d'un duel au second tour entre Marine Le Pen et un candidat de La France insoumise, Benoît Payan a précisé sa position stratégique. Il a affirmé qu'il voterait pour n'importe quel candidat sauf pour celui du Rassemblement national. Cette déclaration souligne une rupture notable avec l'abstention ou le vote blanc, en choisissant activement une alternative politique tout en rejetant explicitement la présence de Marine Le Pen dans le bureau de vote final. Cette posture vise à contrer l'avance du Rassemblement national tout en dénonçant les dérives perçues chez ses anciens alliés de gauche radicale.

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Polemique sur les écrits de Jordan Bardella

La question des écrits antisémites attribués à Jordan Bardella a également été soulevée par le maire de Marseille. Benoît Payan a souligné la nécessité de faire preuve de responsabilité politique en étant capable de reconnaître ses erreurs. Il a exigé que les acteurs politiques ne minimisent ni ne nient les faits, appelant à une honnêteté intellectuelle face aux révélations médiatiques. Cette position se distingue des défenses systématiques opposées par les partisans de Jordan Bardella, qui maintiennent que ces propos ne sont pas de lui.

Positions divergentes des soutiens du Rassemblement national

La réponse du camp de Jordan Bardella contraste fortement avec les appels à la transparence. Laurent Jacobelli, député de la Moselle et porte-parole du Rassemblement national, soutient que Jordan Bardella n'a jamais écrit les propos qu'on lui prête. Il estime que les Français sont loin d'être dupes et que ces révélations n'impacteront pas la campagne présidentielle. Prisca Thevenot, députée de l'Ensemble pour la République et soutien de Gabriel Attal, contredit cette vision en réclamant de ne pas nier les faits, tout en reconnaissant que la défense choisie par Jordan Bardella est jugée inefficace par des experts comme Charles Consigny.

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Tensions sur la guerre en Ukraine et l'OTAN

Parallèlement aux questions intérieures, Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France, a marqué les esprits en exprimant une opposition nette à l'expansion de l'OTAN en Ukraine. Il a déclaré ne pas vouloir que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, une position isolationniste qui s'inscrit dans sa ligne souverainiste. Cette déclaration intervient alors que Benoît Payan, interrogé sur les violences du 17 octobre, a affirmé ne pas croire qu'un ordre ait été donné à la police nationale ou aux gendarmes de ne pas intervenir, rappelant ainsi les enjeux de l'ordre public et de la confiance dans les forces de l'ordre.

Effets collatéraux de la candidature de David Lisnard

La scène politique observe également l'impact de la candidature potentielle ou réelle de David Lisnard. Prisca Thevenot a reconnu l'existence d'un effet Lisnard indéniable dans le scrutin à venir. Thomas Elexhauser, porte-parole de Nouvelle Énergie et maire de Beuzeville, a estimé que la force qui a surgi avec cette initiative est immense. Ces éléments suggèrent une recomposition des forces de droite et du centre qui pourrait influencer la dynamique globale de l'élection présidentielle, au-delà des seuls clivages gauche-droite traditionnels.