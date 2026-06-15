Benoît Paillaugue : Le retour au premier plan du MHR en 2026

L'entraîneur de l'attaque du Montpellier Hérault Rugby, Benoît Paillaugue, a salué le retour au premier plan du MHR en 2026 grâce à la résilience de son collectif. Qualifié pour les phases finales, le club héraultais s'appuie désormais sur la meilleure défense du championnat de France et une des meilleures attaques également.

Avant la demi-finale du Top 14 , Benoît Paillaugue , l'entraîneur de l'attaque du Montpellier Hérault Rugby , a salué le retour au premier plan du MHR en 2026 grâce à la résilience de son collectif.

Qualifié pour les phases finales, le club héraultais s'appuie désormais sur la meilleure défense du championnat de France et une des meilleures attaques également. L'entraîneur a également évoqué ses souvenirs de Marseille, où l'équipe a remporté un match magique en 2011. Il a également souligné les similitudes entre cette équipe et celle de 2026, notamment leur esprit de jeu et leur capacité à ne lâcher rien.

L'attaque du MHR fonctionne bien, mais il faut trouver un jeu qui leur correspond et donner un peu plus de liberté aux joueurs. L'entraîneur a également évoqué sa philosophie en tant qu'entraîneur en charge de l'attaque, qui consiste à amener du monde au stade et à gagner des matches en trouvant le bon équilibre entre l'ADN de l'équipe et un peu de folie





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