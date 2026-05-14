Benoît Cosnefroy remporte la deuxième étape du Tour de Hongrie

Benoît Cosnefroy a remporté la deuxième étape du Tour de Hongrie, en s'imposant contre Alexis Renard et Max Kanter. Le Français d'UAE-Emirates XRG a pris la tête du classement général en devançant son compatriote Alexis Renard et l'Allemand Max Kanter sur la ligne. Tim Merlier, vainqueur de la première étape, a été le grand piégé de cette opération. Cosnefroy a ensuite aminci l'échappée en attaquant seul dans l'unique difficulté du jour, puis a gardé suffisamment de jus pour refaire parler son punch dans le finish.

Benoît Cosnefroy a remporté la deuxième étape du Tour de Hongrie, en s'imposant contre Alexis Renard et Max Kanter . Le Français d'UAE-Emirates XRG a pris la tête du classement général en devançant son compatriote Alexis Renard et l'Allemand Max Kanter sur la ligne.

Tim Merlier, vainqueur de la première étape, a été le grand piégé de cette opération. Cosnefroy a ensuite aminci l'échappée en attaquant seul dans l'unique difficulté du jour, puis a gardé suffisamment de jus pour refaire parler son punch dans le finish





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