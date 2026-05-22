Benjamins de l'AS futsal du collège Alain-Jacques visitent le stade de la Licorne à Amiens

Les benjamins de l'AS futsal du collège Alain-Jacques ont eu l'occasion de jouer sur la pelouse du stade de la Licorne à Amiens, lors de la première édition de l'événement 'Foot autrement' organisé par la Fédération Française de Football en collaboration avec l'UNSS.

Les benjamins de l'AS futsal du collège Alain-Jacques ont passé une journée au stade de la Licorne. Les benjamins de l’AS futsal du collège Alain-Jacques d’Ailly-le-Haut-Clocher ont eu l'occasion de jouer sur la pelouse du stade de la Licorne à Amiens.

Le lendemain, ce sont les benjamins de la section futsal qui vivaient une journée mémorable, sur une pelouse bien connue des amateurs de football samariens. Les collégiens aillacois ont participé à la première édition de l'événement 'Foot autrement', organisée par la Fédération Française de Football en collaboration avec l'UNSS, au stade de la Licorne à Amiens. Pour ces jeunes joueurs, l'émotion était au rendez-vous : évoluer sur la pelouse d'un stade professionnel restera un souvenir inoubliable.

Les regards émerveillés et l'enthousiasme affiché tout au long de la journée témoignent de l'importance de ce type d'événement dans le parcours sportif et humain des élèves. Grave accident sur l'A10, Patrick Bruel invité à annuler son concert au Zénith... L'info à midi en Île-de-Franc





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