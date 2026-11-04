Benjamin Tchiepi, Meilleur Apprenti Menuisier des Landes après avoir été mineur isolé

Ancien mineur isolé pris en charge par l'ASE des Landes, Benjamin Tchiepi décroche la médaille d'or régionale. Une réussite symbolique lors de la première cérémonie des diplômés.

Benjamin Tchiepi, originaire du Cameroun et ancien mineur isolé sur le territoire français, a obtenu la médaille d'or régionale des Meilleurs apprentis de France dans la spécialité menuiserie. Cette distinction majeure intervient à l'occasion de la première cérémonie des diplômés organisée par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) des Landes, qui s'est tenue mardi 27 octobre 2026.

Un parcours exemplaire depuis l'arrivée en France

Lorsqu'il a posé ses valises en France en 2023, Benjamin Tchiepi n'était qu'un adolescent seul et vulnérable. Il s'est directement présenté au commissariat pour signaler sa situation de mineur isolé, déclenchant ainsi l'intervention immédiate des services sociaux. À l'âge actuel de 19 ans, il témoigne avec gratitude envers le système d'aide qui a permis son insertion sociale et professionnelle.

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Sa maîtrise précoce de la langue française lui a ouvert les portes de la Mission locale, facilitant son entrée dans le monde professionnel. C'est grâce à cette base linguistique solide qu'il a pu intégrer rapidement une structure d'accueil adaptée à son projet de vie.

Une reconnaissance officielle par l'Aide sociale à l'enfance

L'Aide sociale à l'enfance des Landes suit annuellement entre 1 500 et 1 600 jeunes dans le département. Mardi 27 octobre 2026, 152 de ces jeunes ont été officiellement félicités pour la réussite de leurs examens professionnels. Cette édition marque un tournant historique puisque c'est la toute première fois que cette cérémonie de remise de diplômes est organisée dans la région.

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La présence de Benjamin Tchiepi parmi les lauréats illustre l'efficacité des dispositifs d'accompagnement mis en place par les institutions publiques. Son succès démontre comment un soutien structuré peut transformer la trajectoire d'un jeune arrivé sans ressources ni réseau familial sur le sol national.

Des résultats concrets en menuiserie et autonomie

Après avoir décroché un stage au sein de l'entreprise La Landaise de menuiserie, Benjamin Tchiepi a validé son diplôme après deux années de formation intensive. Il a ensuite remporté la médaille d'or départementale avant de conquérir le titre régional des Meilleurs apprentis de France. Ces distinctions confirment son excellence technique dans le secteur du bâtiment.

Les bénéfices de cette réussite sont déjà tangibles dans sa vie quotidienne. Le jeune homme dispose désormais d'une promesse d'embauche ferme, a obtenu son permis de conduire et possède un véhicule personnel. Ces éléments constituent les piliers essentiels de son indépendance future.

Prochaines étapes vers l'autonomie résidentielle

L'Aide sociale à l'enfance continue d'accompagner Benjamin Tchiepi dans ses démarches administratives et logistiques. Les services sociaux travaillent actuellement à la recherche d'un logement autonome pour permettre au jeune adulte de quitter définitivement le dispositif d'hébergement protégé.

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Ce projet d'installation dans un appartement indépendant marque la dernière étape cruciale vers l'autonomisation complète. Pour Benjamin Tchiepi, cette transition représente l'aboutissement d'un parcours semé d'obstacles transformés en opportunités grâce à l'engagement institutionnel et personnel.