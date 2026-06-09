Benjamin Netanyahu visits northern Israel border, hostilities between Iran and Israel cease after reciprocal strikes

The Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, visited the northern Israel border on May 30, 2026. After a series of reciprocal strikes between Iran and Israel, the hostilities have been temporarily halted. The Iranian side announced the cessation of their military operation against Israel, and the Israeli Prime Minister confirmed the cessation of hostilities on the front.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a effectué une visite le long de la frontière nord d'Israël le 30 mai 2026. Les hostilités entre Iran et Israël ont été interrompues lundi après des frappes réciproques pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois.

L'Iran a d'abord annoncé l'arrêt de son opération militaire contre Israël, tandis que le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a confirmé que les hostilités sur ce front avaient cessé. Le commandement des forces armées iraniennes a toutefois prévenu que, en cas de poursuite de l'agression et des hostilités, des actions bien plus sévères et répressives qu'auparavant seraient entreprises. Sur le même ton, Benyamin Netanyahou a assuré qu'Israël riposterait 'avec force' à toute nouvelle attaque iranienne.

Donald Trump, qui cherche une sortie à un conflit très impopulaire aux Etats-Unis à l'approche des élections de mi-mandat, a appelé le Premier ministre israélien au téléphone lundi pour demander une cessation des hostilités. Israël et l'Iran doivent immédiatement arrêter de tirer, a-t-il exigé. Après l'escalade, un peu de répit. Israël et l'Iran ont stoppé leurs frappes réciproques débutées dimanche, mais rien n'est réglé.

Un accord de paix peine en effet à se concrétiser. Téhéran exige un traitement simultané du conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban, et celui plus large déclenché par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, tandis que Washington souhaite conclure le dossier libanais dans un second temps. Les hostilités entre Iran et Israël se sont interrompues lundi, après des frappes réciproques pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois.

Les deux parties menaçant l'autre de représailles en cas de nouvelle attaque





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