Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump ont signé un accord entre les États-Unis et l'Iran à la Maison Blanche le 29 septembre 2025. Cependant, cette signature met à mal les relations entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu en Israël, où une grande partie de la société et de la classe politique israélienne perçoit l'accord américano-iranien comme un échec. Le Premier ministre israélien verra son mandat remis en jeu lors des législatives et la perspective d'une fin du conflit n'est pas pour l'arranger.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump ont signé un accord entre les États-Unis et l' Iran à la Maison Blanche le 29 septembre 2025.

Cependant, cette signature met à mal les relations entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu en Israël, où une grande partie de la société et de la classe politique israélienne perçoit l'accord américano-iranien comme un échec. Le Premier ministre israélien verra son mandat remis en jeu lors des législatives et la perspective d'une fin du conflit n'est pas pour l'arranger. En particulier chez Benjamin Netanyahu, qui voit d'un mauvais oeil ce qui doit être formalisé ce vendredi en Suisse.

Un plan qui ne arrangera pas l'avenir politique du dirigeant, à quelques mois d'élections législatives dans l'État hébreu. L'Iran a gagné, ses exigences ont été prises en compte et le projet israélo-américain a échoué, selon Daniel Meier, spécialiste d'études politiques. Il s'agit de l'alalie de l'emprise israélienne sur la politique américaine, selon lui.

La signature de cet accord entre les États-Unis et l'Iran ne les met pas sur la même longueur d'onde, en tête des points de divergence, le report de constitutive un revers majeur pour l'État hébreu. Le Pakistan, négociateur à la manœuvre depuis le début du conflit, annonçait l'imminence d'un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran.

Les deux camps vont désormais se retrouver directement à la table des négociations pour rentrer dans le détail et aborder les questions les plus délicates comme le nucléaire iranien ou la levée des sanctions américaines asphyxiant l'économie iranienne. Ils se sont donnés deux mois pour parvenir à un accord final. Benjamin Netanyahu aura quand même attendu lundi avant de réagir. En colère, le Premier ministre israélien affirme ne pas se sentir concerné par les négociations entre Washington et Téhéran.

Il a écrit sur les réseaux sociaux qu'il ne voit pas d'intérêt à cet accord avec l'Iran. Il a besoin de cet accord pour le président américain, qui doit se sortir du bourbier iranien. Pour Daniel Meier, cet accord n'est pas finalisé car Benjamin Netanyahu s'efforcera de le torpiller. Pour Karim Emile Bitar, ce qui se passe au sud du Liban passe sous les radars, et rien n'a été dit dans l'accord sur l'occupation par Israël de cette région.

Il faut rester prudent tant que les termes de l'accord ne sont pas officiellement publiés. Le bombardement de Beyrouth le jour de l'anniversaire de Donald Trump par Benjamin Netanyahu n'arrange pas ses affaires, selon Karim Emile Bitar. L'enjeu n'est pas là en Israël, historiquement, les politiques intérieures et extérieures se confondent





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