Benjamin Meunier, gravement accidenté au Vietnam, est soigné à Bordeaux. Sa famille lance un appel pour réunir 93 000 euros restants afin de financer sa rééducation et sa reconstruction.

La vie de Benjamin Meunier, un homme de 29 ans originaire de Bordeaux, a été bouleversée le 6 août 2026 à la suite d'un accident de scooter grave survenu au Vietnam. Après plusieurs semaines d'incapacité et une hospitalisation critique à Da Nang, le jeune homme a finalement été rapatrié en France fin octobre à bord d'un avion médicalisé. Il poursuit actuellement sa convalescence au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux.

Un rétablissement progressif au CHU de Bordeaux

Benjamin Meunier est entré dans une phase cruciale de sa reconstruction après avoir subi une lourde opération cérébrale et passé plusieurs semaines dans le coma au Vietnam. Sa famille a annoncé ce mercredi 18 novembre des nouvelles encourageantes concernant son état. Nelly Meunier, sa grande sœur, a confirmé que son frère a pu sortir de son lit d'hôpital pour la première fois en fauteuil roulant, marquant une victoire symbolique majeure après des mois d'immobilité forcée.

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Plus émouvant encore, Benjamin Meunier a prononcé ses premiers mots depuis son accident, suscitant une émotion profonde chez ses proches qui avaient peur de ne plus jamais entendre sa voix. Ce retour progressif à la communication et à la mobilité représente une étape décisive dans son parcours de guérison. Les équipes médicales du CHU de Bordeaux supervisent désormais cette période de rééducation qui nécessite une attention particulière pour lui permettre de retrouver son autonomie.

Une histoire marquée par l'entraide et le collectif

Benjamin Meunier est une figure connue dans la métropole bordelaise pour son engagement associatif et sa générosité. Il est notamment reconnu comme le cofondateur de l'association Les Bordelais, une organisation qui a toujours eu à cœur d'apporter son soutien aux plus démunis et de favoriser l'entraide au sein de la communauté locale. Cette réputation d'homme solidiaire a naturellement inspiré les initiatives de ses proches aujourd'hui mobilisés pour le secourir.

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Connu pour avoir toujours eu le cœur sur la main, Benjamin Meunier a reçu le soutien massif de sa famille, de ses amis et des membres de son association dès la survenance de l'accident. La communauté des Bordelais et les réseaux sociaux se sont rapidement mobilisés pour collecter des fonds et organiser son rapatriement sanitaire depuis Da Nang. Cet élan de solidarité initial a permis de couvrir une partie significative des coûts médicaux et logistiques liés à son évacuation d'urgence.

Un défi financier persistant de 93 000 euros

Malgré le succès du rapatriement, la situation financière reste critique pour la famille de Benjamin Meunier. Si plus de 48 000 euros ont pu être récoltés via une cagnotte en ligne et grâce aux aides obtenues, un solde de 93 000 euros reste à rembourser pour couvrir les dépenses engagées. Ce montant inclut les frais d'hospitalisation au Vietnam, le coût du vol médicalisé et les premières étapes de la prise en charge en France.

Les efforts de sa sœur Nelly Meunier pour sécuriser le financement du dossier ont été complexes. La famille a tenté d'obtenir un prêt bancaire auprès d'un établissement financier, mais l'organisme de cautionnement a finalement refusé la demande de garantie. Ce refus institutionnel a laissé la famille seule face à la nécessité de trouver des ressources externes pour honorer la dette médicale, malgré les efforts considérables déployés par les proches.

Appel à la poursuite de la solidarité

La famille Meunier lance un nouvel appel public pour poursuivre l'élan de solidarité autour de Benjamin. Nelly Meunier insiste sur le fait que chaque don, même modeste, et chaque partage sur les réseaux sociaux peuvent faire une réelle différence pour achever le financement de la reconstruction de son frère. L'objectif est de combler le déficit de 93 000 euros afin que Benjamin puisse se concentrer entièrement sur sa santé sans cette pression financière écrasante.

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Le combat de Benjamin Meunier entre désormais dans sa phase définitive : celle de la reconstruction physique et psychologique. La mobilisation actuelle vise à garantir qu'il ait accès aux meilleurs soins de rééducation disponibles au CHU de Bordeaux. La famille espère transformer cette épreuve en une opportunité de montrer la force du lien social, rappelant que Benjamin a toujours été un homme qui donnait sans compter et qui mérite, à son tour, d'être soutenu pleinement par la communauté.