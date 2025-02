Benjamin Mendy signe au FC Zurich : Un pari audacieux pour le club suisse

L'ancien joueur de Manchester City, Benjamin Mendy, a rejoint le FC Zurich après avoir rompu son contrat avec le FC Lorient. Cette arrivée inattendue suscite de nombreuses questions concernant les ambitions du club suisse.

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail avec le FC Lorient, Benjamin Mendy (30 ans) a officiellement signé en faveur du FC Zurich, mardi. L'arrivée du champion du monde 2018 a surpris plus d'un, et l'occasion s'est présentée de se pencher sur la situation actuelle du club suisse. Le FC Zurich, 8e du Championnat suisse, a pris tout le monde de court en annonçant l'arrivée de Benjamin Mendy dans ses rangs.

L'ancien joueur de Manchester City s'est engagé pour les dix-huit prochains mois avec le club suisse après avoir résilié son contrat avec le FC Lorient. Mendy avait rejoint les Merlus à l'été 2023 après avoir été blanchi des accusations de viols et d'agressions sexuelles par la justice britannique. Malgré son arrivée, il n'a pu empêcher une relégation des Bretons en Ligue 2 lors du dernier exercice au cours duquel il a pris part à quinze rencontres. Cette saison, Benjamin Mendy n'a pas disputé le moindre match officiel et a donc choisi de filer en Suisse pour donner un nouvel élan à sa carrière. À Zurich, l'ex-Marseillais retrouve des anciens pensionnaires de Ligue 1 comme Jean-Philippe Gbamin, fraîchement arrivé en provenance de Nantes, ou Mounir Chouiar, l'ancien Lensois. Le FC Zurich, qui a rendez-vous sur la pelouse de Sion samedi (18h), rêve de retrouver le doux parfum des compétitions européennes et compte désormais sur l'aide d'un champion du monde pour y parvenir. Mendy sera chargé d'apporter toute son expérience à un jeune groupe de 24 ans de moyenne d'âge et de renforcer un poste de latéral ou piston (car l'équipe évolue souvent en 3-5-2), où il y a eu beaucoup de turnover cette saison. Après 23 journées de Championnat, l'équipe entraînée par le Néerlandais Ricardo Moniz, battue à domicile contre Saint-Gall (1-2) dimanche, occupe la 8e place de son Championnat à seulement trois points du top 4 et sept du leader, Bâle





