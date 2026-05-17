The article discusses the potential benefits and precautions of cold showers for cardiovascular health. It highlights how cold showers can stimulate blood circulation, improve cardiovascular efficiency, and reduce inflammation. However, it also warns against the potential risks, such as triggering a heart attack or exacerbating existing heart conditions.

Les douches froides quotidiennes pourraient avoir des effets significatifs sur la santé cardiaque. Des cardiologues partagent les avantages, mais aussi les précautions à prendre avant de se lancer.

Les bienfaits de l'eau froide ne sont plus un secret. Vous avez forcément déjà entendu parlé de cette pratique, qui fait fureur dans le monde de la santé : elle consiste à immerger son corps dans l'eau froide pendant une courte période. Une variante facile à suivre est la.

Inutile d'attendre que votre baignoire se remplisse d'eau froide (ni de chercher un spa équipé d'un bassin d'eau froide), et pour vous réchauffer, vous pouvez facilement régler la buse sur une température plus élevée. Vous vous demandez peut-être si les bienfaits d'une douche froide en valent vraiment la peine. Des cardiologues, interrogés par le média américainexpliquent comment une douche froide peut avoir un impact sur la santé cardiovasculaire.

Ils partagent les bienfaits potentiels et mais avertissent toutefois certaines personnes, qui devraient privilégier les douches chaudes. Selon le Dr Satjit Bhusri, cardiologue à l'Upper East Side Cardiology de New York, une douche froide a un impact positif sur la santé cardiovasculaire en stimulant la circulation sanguine. Une bonne circulation sanguine est essentielle car elle assure une circulation continue du sang et de l'oxygène dans tout le corps, essentielle au bon fonctionnement de tous les organes, y compris le cœur.

Si vous ressentez régulièrement des engourdissements ou des picotements dans les bras, les mains, les jambes ou les pieds, c'est peut-être un signe de mauvaise circulation. Avoir les mains ou les pieds froids est souvent un autre signe de mauvaise circulation. Par conséquent, prendre une douche froide le matin peut vous aider à vous sentir plus au chaud tout au long de la journée.

Lorsque le corps est exposé à l'eau froide, les vaisseaux sanguins près de la peau se contractent pour conserver la chaleur. Une fois l'exposition à l'eau froide terminée, les vaisseaux sanguins se dilatent à nouveau, provoquant un afflux de sang vers la surface du corps et les tissus plus profonds. Ce processus améliore la circulation sanguine et peut rendre le système circulatoire plus efficace.

Le Dr Sheila Sahni, MD, FACC , cardiologue et directrice du Sahni Heart Center, Hackensack Meridian Health, affirme de son côté qu'une douche froide peut également accélérer temporairement le Le froid active un type particulier de graisse corporelle, la graisse brune, qui brûle des calories pour créer de la chaleur. Ce processus peut aider votre corps à utiliser le sucre et les graisses plus efficacement.

Des recherches plus approfondies doivent toutefois être menées pour affirmer avec certitude que les douches froides entraînent réellement des améliorations significatives. Des petites études suggèrent d'autres bienfaits de l'exposition au froid, comme aider l'organisme à lutter contre les dommages causés par le stress et améliorer potentiellement le taux de. À ce propos, dans une étude sur des souris , celles exposées au froid pendant quatre semaines ont vu leur taux de cholestérol LDL chuter de 63 %.

Il convient toutefois de rappeler que des recherches scientifiques supplémentaires sont nécessaires pour confirmer le lien entre l'exposition au froid et l'amélioration du taux de cholestérol. Le Dr Bhusri explique qu'un autre avantage des douches froides est la réduction de l'inflammation, ce qui est bénéfique pour tout l'organisme, y compris le cœur.

L'exposition au froid peut réduire l'inflammation en modifiant l'équilibre de certaines protéines de signalisation, les cytokines, ce qui pourrait être bénéfique pour les affections liées à l'inflammation chronique et aux maladies cardiovasculaires. Les douches froides ne sont pas faites pour tout le monde ! Avec tous ces bienfaits potentiels, vous êtes peut-être prêt à prendre une douche froide tous les jours. Mais les deux cardiologues vous mettent en garde avant toute tentative.

Le stress du choc froid peut déclencher un accident cardiaque, surtout en cas de maladie cardiaque non diagnostiquée ou mal contrôlée. Le froid soudain peut provoquer un rétrécissement des vaisseaux sanguins, ce qui sollicite davantage le cœur. Chez les personnes souffrant de problèmes cardiaques, notamment celles qui ont des artères obstruées ou des douleurs thoraciques, cela peut déclencher une crise cardiaque ou de fortes douleurs thoraciques.

Si vous avez des questions sur l'impact des douches froides sur votre cœur, le Dr Sahni recommande de consulter d'abord un cardiologue





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