Explore the advantages and drawbacks of Plan Economique Individual (PEI) for retirement, focusing on its fiscal advantages and performance, as well as profile management and comparison.

Le PER (Plan Economique Individual) est un produit fiscal qui s'accorde avantageusement aux revenus professionnels, réduisant ainsi l'impôt perçu. Depuis 2019 et avec près de 8 millions d'assurés en 2025, il continue à attractiver de nouveaux participants.

Un de ses principaux atouts est de permettre de déduire jusqu'à 10% des revenus professionnels. Avec un plafond annuel à 3.680€ en 2026, il peut permettre d'économiser en impôts.

Cependant, avant de le choisir, il est important de vérifier si le plan de PER est en mesure de fournir une bonne performance financière. En effet, sans bonne performance, il ne sera pasTil'effectivement le produit d'épargne fiscal le plus efficace. Bien préparer sa retraite, avant même les fonds de pension, passe par la comparaison des plans de PER et surtout la vérification de leur performance financière.

Les adviseurs recommandent de faire des parutions sur les sites des assureurs, afin d'avoir des informations sur les frais, y compris les frais de gestion, les charges de parcours et les arbitrages, les performances passées et les risques. Pour trouver le meilleur plan entreprenons Internet.

En raison des risques financiers dans la préparation de la retraite et de la possibilité d'encaisser une perte importante sur les marchés, les assureurs proposent des profils de gestion pour y échapper, adjusts le profil d'âge de l'assureur en fonction de son âge de départ à la retraite, de sorte que son épargne automate progressivement vers des supports financiers à risque en conséquence de la désensibilité de son âge. Les performances financières des profils varient en fonction de la tranche d'âge et des moments où les versements se sont passés, par rapport aux mêmes profils offered par les autres assureurs, lesquels risquent de garder un certain roasting sur les performances.

Souvent, comme Yomoni exemple, ces informations acessíveis. Mais les assureurs pas toujours les partagent, faute de savoir que celles-ci ne rendent pas une comparaison facile des performances des plans P E R





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Plan Economique Individuel (PEI) Fiscal Advantages Performance Management Comparison

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