Benedetta : le film sulfureux de Paul Verhoeven et la performance remarquée de Virginie Efira

Présentation du film Benedetta, inspiré de l'histoire vraie d'une nonne lesbienne du XVIIe siècle, et analyse de son tournage avec Virginie Efira, venue défendre le projet à Cannes.

Le film de Paul Verhoeven , Benedetta , a marqué le Festival de Cannes en 2021 par son caractère sulfureux et son audace narrative. S'inspirant de faits réels rapportés dans l'ouvrage Immmodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy de Judith C. Brown , il retrace l'histoire de Benedetta Carlini, une religieuse italienne du XVIIe siècle dont la relation avec une autre nonne a conduit à son arrestation et à son procès pour saphisme.

Le tournage, initialement prévu en 2019, a été retardé par une blessure du réalisateur puis par la pandémie mondiale. L'actrice principale, Virginie Efira, rêvait depuis longtemps d'un tel projet. Elle y voit un rôle complexe et une opportunité rare: une production dotée de moyens suffisants pour servir un propos très oblique, ce qui constitue un défi excitant pour une comédienne.

Elle souligne la qualité du travail de Verhoeven, très audacieux, et la discipline professionnelle de toute l'équipe qui a permis un tournage serein, sans conflit. Le film, présenté à Cannes, a ainsi consolidé la réputation d'Efira, l'installant parmi les grandes comédiennes du cinéma européen. Ce récit mêle donc enquête historique, analyse de la direction d'acteurs et réflexion sur la création cinématographique face aux sujets tabous





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