Ben O'Keeffe ne regrette rien du quart de finale France-Afrique du Sud 2023

L'arbitre néo-zélandais Ben O'Keeffe revient sur le quart de finale de la Coupe du monde 2023 entre la France et l'Afrique du Sud. Il assume ses décisions et critique le procès médiatique dont il a été victime.

Sans doute l'une des meilleurs premières mi-temps de rugby à laquelle j'ai jamais assisté. Ce sont les mots de Ben O'Keeffe, l'arbitre néo-zélandais, près de trois ans après le quart de finale de la Coupe du monde 2023 entre la France et l'Afrique du Sud.

Ce match, disputé au Stade de France, a vu les Springboks s'imposer 29-28, éliminant le XV de France à domicile. Les décisions de l'arbitre ont suscité une vive polémique en France, mais O'Keeffe assume pleinement son arbitrage. Dans un entretien accordé au podcast DSPN Rugby, une chaîne néo-zélandaise dédiée au rugby, Ben O'Keeffe est revenu sur cette rencontre qu'il qualifie de l'une des meilleures premières périodes qu'il ait jamais arbitrées.

Il a expliqué : 'Ce que j'ai trouvé difficile dans les jours suivants, c'est le procès que m'ont intenté les médias.

' Le Néo-Zélandais a notamment été critiqué pour ne pas avoir sanctionné une action controversée de l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe, qui a contré une transformation de Thomas Ramos en sautant depuis une position jugée illicite. O'Keeffe a précisé qu'il avait pris les bonnes décisions sur le moment et qu'il ne regrettait rien.

'Pendant une partie, on prend beaucoup de bonnes décisions mais on commet aussi des erreurs. Toutefois, je suis toujours fier de la façon dont j'ai arbitré le match, surtout avec certaines décisions que j'ai dû prendre. Je suis persuadé que j'étais la bonne personne pour l'arbitrer', a-t-il déclaré. L'arbitre a également évoqué les conséquences personnelles de cette polémique.

Il a raconté qu'en public, des gens le filmaient alors qu'il se rendait à la salle de sport avec ses collègues. Sa sœur a même été interpellée à la douane parce qu'elle était sa parente.

'Elle ne savait pas ce qui se passait, elle venait simplement pour me soutenir. Elle a répondu oui et a reçu de drôles de regards', a-t-il confié. Malgré ces pressions, O'Keeffe reste convaincu que son arbitrage était juste. Il a souligné que le match était d'un niveau exceptionnel et que la défaite d'un point de la France a amplifié les critiques.

Aujourd'hui, il espère que les supporters français ont tourné la page et reconnaissent la qualité du jeu produit ce soir-là





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