Ben Harper et Yael Naim rejoignent Imany pour clôturer le festival Montauban en Scènes 2027. Découvrez la programmation complète des concerts à Montauban le 27 juin.

Le festival Montauban en Scènes 2027 officialise sa programmation pour la soirée de clôture du dimanche 27 juin, qui verra la participation de trois artistes majeurs. Les organisateurs ont confirmé ce jeudi 26 novembre 2026 à 18 heures la venue de Ben Harper, Yael Naim et Imany. Ces trois têtes d'affiche se produiront sur la scène du jardin des Plantes à Montauban dans le département du Tarn-et-Garonne.

Découverte des nouvelles têtes d'affiche

L'américain Ben Harper est confirmé comme tête d'affiche principale pour cette dernière soirée du festival. Le chanteur folkman est connu pour sa voix chaude et son talent exceptionnel de guitariste. Sa prestation est attendue avec impatience par les milliers de festivaliers présents pour clore l'édition 2027. L'artiste devrait déposer des diamants symboliques dans l'enceinte du jardin des Plantes.

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Yael Naim, la chanteuse franco-israélienne, complète ce trio pour cette soirée dominicale. Elle avait fait ses débuts avec l'hymne New Soul. La chanteuse plongera le public dans son univers mêlant folk et pop organique. Cette appearance marquera sa première fois sur la scène du jardin des Plantes.

Imany, l'auteure-compositrice-interprète franco-comorienne, avait déjà été annoncée précédemment. Elle rejoint désormais cette formation de qualité pour cette soirée spéciale. Les organisateurs de Montauban en Scènes saluent cette révélation de nouveaux noms artistiques.

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Programmation détaillée des autres soirées

La soirée d'ouverture du festival promet d'être prometteuse avec de nombreux artistes. Le groupe de rock Skip the Use ouvrira les festivités avec son titre Ghost. Ce classique des années 2010 marquera le début de cette programmation. Ils laisseront ensuite la place à Suzane pour enchainer.

Suzane, la Victoire de la révélation scène de l'année 2020, apportera ses mélodies épurées. Son titre Je t'accuse est devenu un hymne féministe contre les violences sexistes. Le DJ Mosimann, vainqueur de l'édition 2008 de Star Academy, achèvera cette première soirée. Il est devenu directeur de la promo 2026 et produit des dream tracks populaires.

Une grande kermesse du vendredi 25 juin intitulée la Boum du festival est prévue. Des stars des années 2000 comme Billy Crawford, Lucenzo et Ménélik seront présents. Magic System proposera également des titres rebondissants pour l'ambiance. La poésie sera à l'honneur avec Luiza et son carton de l'été 2025, Soleil Bleu.

Clôture et présence de Sting au stade de Sapiac

Plutôt que les faveurs de l'automne, Tété goûtera aux plaisirs de l'été montalbanais. Le chanteur aux plus de 25 ans de carrière a déjà produit son nouvel opus Une semaine sur deux. Zaho prendra sa suite avec une tournée en France. Elle s'est imposée comme une pointure du R'n'B depuis 2009.

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La soirée se terminera par la venue exceptionnelle de Shaggy. Le DJ jamaïco-américain fera danser les festivaliers avec ses tubes. Le festival a également accueilli Sting au stade de Sapiac. Les places assises se sont vendues en six heures pour ce concert majeur.

Les organisateurs assurent que les prix sont 20 à 30 % moins chers qu'ailleurs. Sting a vendu 5 000 billets en une heure seulement. Cette réussite confirme le succès du festival à Montauban.