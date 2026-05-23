Belgo-Marocain Mohamed Bakkali purge de lourdes peines, tribunal valide ses permissions de sortie

Le Belgo-Marocain Mohamed Bakkali purge de lourdes peines pour son implication dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le tribunal de l'application des peines de Bruxelles a accordé six congés pénitentiaires de 36 heures à Mohamed Bakkali, condamné pour son rôle clé dans les attentats de Paris en 2015. La décision suscite une vive vague d'indignation au sein de la classe politique belge. Malgré ce profil, le tribunal a validé ses permissions de sortie, comprenant six congés pénitentiaires de 36 heures chacun.

Le Belgo-Marocain Mohamed Bakkali purge de lourdes peines pour son implication dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le tribunal de l'application des peines de Bruxelles a accordé six congés pénitentiaires de 36 heures à Mohamed Bakkali , condamné pour son rôle clé dans les attentats de Paris en 2015.

La décision suscite une vive vague d'indignation au sein de la classe politique belge. Malgré ce profil, le tribunal a validé ses permissions de sortie, comprenant six congés pénitentiaires de 36 heures chacun. L'annonce de ces congés pénitentiaires a immédiatement déclenché la colère d'une partie de la droite belge, qui souhaite déposer une proposition de loi afin de permettre au parquet de faire appel dans les dossiers concernant des 'crimes terroristes'.

La ministre de la Justice, Annelies Verlinden, a tenté de temporiser en rappelant que ces sorties avaient été accordées 'sous des conditions très strictes' et 'après un examen approfondi du dossier'. Le détenu a d'ailleurs déjà bénéficié de permissions par le passé





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