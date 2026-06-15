Belgique - Égypte : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de la Coupe du Monde 2026 en direct ?

La Belgique affronte l'Egypte le lundi 15 juin à 21h00, heure française, à Seattle, pour un duel entre une nation européenne réputée et un géant du football africain.

L'Egypte affronte la Belgique le lundi 15 juin à 21h00, heure française, à Seattle , pour un duel entre une nation européenne réputée et un géant du football africain.

La Belgique est favorite du groupe G, mais devra se méfier : lors de leur dernière confrontation, en 2022, ce sont bien les Pharaons qui s'étaient imposés 2-1 en amical. Les Diables Rouges, troisièmes du Mondial 2018 et longtemps installés parmi l'élite avec leur génération dorée, restent talentueux malgré le renouvellement de leur effectif et veulent oublier leur élimination dès le premier tour en 2022.

L'Egypte, recordman du continent avec sept Coupes d'Afrique des nations, retrouve la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2018 et s'appuie sur ses individualités offensives. Le groupe est complété par l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Le match est à suivre en direct sur beIN SPORTS, inclus dans le Pass RMC Sport + beIN SPORTS.

Cette offre 100% digitale réunit les chaînes RMC Sport (4 canaux HD) et beIN SPORTS (10 canaux HD) dans une même application, avec l'intégralité des 104 rencontres de la Coupe du Monde 2026. Elle coûte 19 euros par mois pendant douze mois, puis 29 euros par mois, plus 1 euro de frais d'inscription ; une formule sans engagement existe également.

Au-delà du Mondial, le Pass donne accès à la Liga, à la NBA, à l'UFC, à la PFL et à l'Hexagone MMA





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