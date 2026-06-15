beIN Sports limitée à une minute d'images par match sur les réseaux sociaux pour les affiches co-diffusées avec M6

beIN Sports ne peut diffuser qu'une minute d'images par rencontre de Coupe du monde sur ses réseaux sociaux pour les matchs co-diffusés avec M6, ce qui frustre les fans. La chaîne payante explique ces restrictions par les droits contractuels stricts liés au partage des matches avec le diffuseur en clair.

Pourquoi beIN Sports ne peut diffuser qu'une minute d'images par affiche du Mondial sur ses réseaux sociaux ? Depuis le début de la Coupe du monde 2026, beIN Sports se voit imposer une limitation stricte : une minute seulement d'images par match sur ses plateformes sociales pour les affiches qu'elle co-diffuse avec M6.

Cette contrainte suscite l'incompréhension et la frustration des téléspectateurs et des amateurs de football qui suivent la compétition en ligne. beIN Sports est pourtant le diffuseur officiel de l'intégralité des 104 matchs de ce Mondial 2026, mais les droits de diffusion, particulièrement pour les résumés et extraits sur les réseaux sociaux, sont sévèrement encadrés par les contrats établis avec les détenteurs des droits et les autres diffuseurs partenaires. La raison principale de cette limitation réside dans le partage des droits entre beIN Sports et M6.

M6, en tant que diffuseur en clair, a acquis les droits pour 54 rencontre pour un montant d'environ 120 millions d'euros. Pour ces matchs co-diffusés, les deux chaînes doivent se conformer à un cadre contractuel qui restreint la durée des extraits diffusables en ligne.

Par exemple, lors du match opposant deux équipes et s'étant terminé sur un score fleuve (7-1) dimanche soir, beIN Sports a pu fournir un résumé d'une minute intégrant les huit buts, mais sans pouvoir offrir davantage de contenu, comme une analyse plus poussée ou des moments clés supplémentaires. Cette règle s'applique même si le match est particulièrement riche en actions.

En revanche, pour les matchs dont beIN Sports détient les droits exclusifs (les 50 autres rencontres), la situation est différente. Dans ces cas, la chaîne qatarie peut multiplier les clips d'une minute en quasi-direct et bénéficie d'une certaine flexibilité, sans pouvoir dépasser la minute par extrait. Cette distinction explique pourquoi les fans remarquent des différences de traitement selon les matchs.

Notons qu'à titre de comparaison, lors du Mondial 2022 au Qatar, beIN Sports pouvait proposer des capsules allant jusqu'à cinq minutes d'images par match sur ses réseaux sociaux, un privilège qui n'existe plus dans le cadre contractuel actuel. M6, de son côté, jouit de conditions plus larges pour sa diffusion en clair, mais elle a fait des choix stratégiques différents.

Au lieu de diffuser de longs résumés, M6 privilégie de découper les meilleures actions en extraits courts diffusés en quasi-direct sur ses réseaux sociaux pour ses 54 matchs. Pour des formats plus longs, la chaîne réserve des résumés de trois minutes sur YouTube et des versions de trois à quinze minutes sur sa plateforme M6+.

Ces formats échappent à la contrainte de la minute, mais ils ne sont pas accessibles via beIN Sports qui, en raison de ses contrats, ne peut reproduire ce modèle. Le directeur de la rédaction de beIN Sports a exprimé son regret face à ces restrictions croissantes, soulignant que les droits des résumés numériques sont devenus très limités.

Il a également rappelé que la Coupe du monde avec un décalage horaire important accentuait la demande des fans pour du contenu rapide et accessible en ligne, ce qui rend la frustration plus palpable. Si beIN Sports aimerait offrir des résumés de 20 minutes pour tous les matchs comme par le passé, les contrats actuels ne le permettent pas, notamment sur les réseaux sociaux où les limites drastiques s'appliquent





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