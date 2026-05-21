BeIN Sports launches an offensive against illegal IPTV streaming in preparation for the 2026 World Cup

BeIN Sports, a European sports broadcaster, is launching an offensive against illegal IPTV streaming in preparation for the 2026 World Cup. The plan includes assigning principal French internet service providers to obtain rapid and dynamic blockades. A change in approach, the blockades will now focus on IP addresses, instead of just names of domains.

La Coupe du monde 2026 n’a pas encore débuté que la bataille contre le streaming illégal est déjà lancée. Diffuseur de l’intégralité de la compétition en France aux côtés de M6, beIN Sports veut éviter que le Mondial ne devienne un terrain de jeu pour les plateformes IPTV pirates.

La Coupe du monde risque d’être, en France, un test grandeur nature pour le blocage des flux IPTV illégaux. Selon L’Informé, la chaîne sportive a assigné les principaux fournisseurs d’accès à Internet français afin d’obtenir des blocages rapides et dynamiques. Avec une nouveauté importante en ligne de mire : le recours plus large au blocage par adresse IP.

Du 11 juin au 19 juillet 2026, la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique réunira 48 équipes sur 104 matchs. Un format inédit, qui sera sans doute exposé au piratage, alors que chaque rencontre peut attirer en quelques minutes des milliers d’internautes vers des flux illégaux. La chaîne aurait déjà bien pris les avant. Début mai, beIN Sports a en effet assigné les principaux opérateurs français devant le tribunal de Paris





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