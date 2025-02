beIN Sports Kanalları Ücretsiz ve Açık Erişimde!

Free, Orange ve SFR Box TV aboneleri için hayırlı haberler! beIN Sports 1, 2 ve 3 kanalları 13-20 Şubat tarihleri arasında ücretsiz ve açık erişimle sunulacak.

Free , Orange et SFR Box TV abonnés'i için muhteşem bir haber: beIN Spor ts (1, 2 ve 3) kanalları 13 ila 20 Şubat tarihleri arasında ücretsiz ve açık erişimle sunuluyor. Hangi kanallarda? Free aboneleri için 31, 32 ve 33 kanallar, Orange aboneleri için 47, 48 ve 49 kanallar, SFR aboneleri için 115, 116 ve 117 veya 300 ila 306 kanallar. Bu Perşembe günü itibarıyla ve tüm hafta boyunca beIN Spor ts'ın üç temel kanalı ücretsiz olarak erişilebilir.

Cumartesi günü Olympique de Marseille ile AS Saint-Étienne arasındaki maçı ekstra ücret ödemeden takip etmek için mükemmel bir fırsat. Maç, Vélodrome stadyumunda saat 17'de başlayacak ve beIN Sports (1) kanalında tamamıyla yayınlanacak. Bu kutulara sahip olmayanlar için endişe yok, çünkü her maçta olduğu gibi LaProvence.com, mavi ve beyazlar ile Yeşil takım arasındaki maçın canlı yorumunu sunacak. Futbol tutkunları için bu dağıtım şirketi tarafından sunulan kampanya, La Liga veya Bundesliga'yı izlemek için de bir fırsat.





laprovence / 🏆 62. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Bein Sports Free Orange SFR Futbol Ligue 1 Marseille Saint-Étienne

