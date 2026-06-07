Le trentième anniversaire de la Fête de la morue à Bègles a rassemblé des milliers de participants autour de stands gourmands, d'une tentative de record mondial de marinières et d'une omelette géante préparée avec le maire, dans une ambiance festive qui a duré tout le week‑end.

La ville de Bègles a célébré ce week‑end le trentième anniversaire de sa fameuse Fête de la morue, un rendez‑vous populaire qui attire chaque année des milliers de visiteurs autour du poisson qui a forgé la réputation de la commune depuis plusieurs siècles.

Le programme, riche en animations, a offert aux participants une atmosphère festive et colorée, entre défilés de chars, spectacles de rue et stands gourmands où la morue était à l'honneur sous toutes ses formes. Parmi les temps forts, une chorale participative animée par la troupe des Jougadous a envahi les ruelles, invitant les passants à chanter en chœur et à partager un moment de convivialité typique du Sud‑Occitanie.

Le maire Christian Bagate, présent tout au long de l'événement, n'a pas hésité à se joindre aux habitants pour préparer une gigantesque omelette, symbole de la solidarité et de la générosité qui caractérisent cette fête populaire.



Cette édition marquait également la tentative de Bègles de battre le record mondial de la plus grande concentration de marinières, tenue jusqu'alors par la ville voisine de Vic‑Fezensac.

Les organisateurs avaient donc mobilisé plus de mille quatre cent quarante‑trois marinières, soit presque le double du nombre enregistré l'an{ } précédent. Malgré cet effort colossal, le chiffre requis pour décrocher le record officiel n'a pas été atteint, mais l' ­requis n'a pas été atteint, mais l'ambiance est restée exceptionnelle et le public a salué l'originalité de l'initiative.

Les marinières, spécialement dessinées pour cette célébration, ont décoré les rues et les façades, transformant Bègles en un véritable tableau vivant où le bleu marine et le blanc se mêlaient aux sourires des participants.



En marge des records, la fête a aussi offert une rétrospective de ses trente années d'histoire : les affiches des éditions précédentes ont été exposées dans la salle municipale, permettant aux habitants de revivre les souvenirs des années passées et de mesurer l'évolution de l'événement.

De nombreux stands de dégustation ont proposé des recettes traditionnelles à base de morue, de la brandade aux filets frits, en passant par des spécialités plus audacieuses comme la pizza à la morue. Le dimanche 7 juin, la fête s'est prolongée avec des ateliers pour les enfants, des démonstrations culinaires et un concert en plein air, clôturant ainsi ce week‑end festif sur une note joyeuse et promettant de nouvelles surprises pour les prochaines éditions





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