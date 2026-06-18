Bébé secoué à Anglet : la cour d'appel alourdit la peine de l'assistante maternelle

Une assistante maternelle d'Anglet a été condamnée en appel à trente-six mois de prison avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer pour avoir secoué un nourrisson de dix mois en janvier 2021, causant un traumatisme crânien grave.

L'affaire du bébé secoué à Anglet a connu un nouveau rebondissement judiciaire. Une assistante maternelle de la commune a été condamnée par la cour d'appel des Pyrénées-Atlantiques, à Pau, à trente-six mois de prison avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer sa profession.

Cette décision, rendue ce jeudi 18 juin 2025, alourdit la peine initialement prononcée en première instance par le tribunal judiciaire de Bayonne en décembre 2024, qui était de deux ans de prison avec sursis. Les faits remontent au 12 janvier 2021. Ce jour-là, l'enfant, prénommé Paul et âgé de seulement dix mois, avait été pris en charge par la nounou. Après le goûter, le nourrisson avait présenté des symptômes alarmants : vomissements, yeux révulsés et difficultés respiratoires.

La prévenue avait alors appelé les secours. L'enfant avait été d'abord accueilli au Centre hospitalier de la Côte basque avant d'être transféré en urgence au CHU de Bordeaux en raison de l'aggravation de son état. Les examens médicaux, notamment à l'hôpital de Bayonne, avaient révélé des hématomes sous-duraux et des hémorragies rétiniennes, des lésions typiques du syndrome du bébé secoué. Le parquet de Bayonne avait été immédiatement saisi.

Dès le début de l'affaire, l'assistante maternelle a constamment nié les faits. Elle a toujours soutenu n'avoir pas secoué l'enfant, ce qui l'a poussée à interjeter appel de la première condamnation. Un point de tension majeur dans la procédure a été la divergence entre les expertises médicales. Une première expertise avait en effet remis en cause la violence du geste nécessaire pour provoquer de telles lésions, laissant planer un doute sur l'origine traumatique.

Une seconde expertise, ordonnée ultérieurement, a au contraire établi avec une "certitude" l'existence d'un secouement violent à l'origine du traumatisme crânien grave du nourrisson. C'est sur la base de ce deuxième rapport que la procureure, lors de l'audience d'appel du 5 mai 2025, a requis une peine de trente mois de prison avec sursis et l'interdiction d'exercer. En première instance, le ministère public n'avait prononcé aucune réquisition, faute d'une expertise collégiale sur l'enfant qui permit de trancher de manière formelle.

La condamnation définitive signifie que la prévue se verra interdire à vie de toute activité professionnelle en lien avec la petite enfance. L'avocate de la famille de l'enfant, Me Marie Levet-Gomez, a souligné que cette décision mettait fin à une "longue épreuve pour les parents". Elle a également précisé que le petit garçon, aujourd'hui âgé de six ans, "va bien" mais qu'il reste sous surveillance médicale jusqu'à ses dix-huit ans en raison des séquelles potentielles du traumatisme subi.

Cette affaire illustre la complexité des procédures dans les cas de syndrome du bébé secoué, où la détermination de la culpabilité repose souvent sur des expertises médicales contradictoires. Elle rappelle également la sévérité croissante de la justice à l'égard de ces actes de violence commis sur des nourrissons, particulièrement par des personnes de confiance chargées de leur garde





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