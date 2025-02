Beauvais 2026: Le match s'annonce pour la mairie

Les élections municipales de 2026 à Beauvais s'annoncent tendues avec déjà deux candidats déclarés: le maire sortant Franck Pia (UDI) et la jeune conseillère régionale Roxane Lundy (Génération-s). Le Rassemblement National se prépare également à entrer dans la course.

Avec son statut de commune la plus peuplée du département de l'Oise, Beauvais et ses 57 000 habitants aiguisent en toute logique les appétits politiques. À un tout petit peu plus d'un an des élections municipales de 2026 (13 mois exactement), les ambitions s'affirment et l'on commence à y voir plus clair sur le casting de ce scrutin. Deux candidats se sont déjà déclarés. Roxane Lundy (Génération.

S) et le maire actuel Franck Pia (UDI), qui avait pris le relais de Caroline Cayeux (DVD) lorsque celle-ci lui avait démissionné en 2022 après plus de deux décennies passées aux commandes de la ville. Le maire Pia n'a jamais fait mystère de ses ambitions : « Je serai candidat à l'élection municipale de 2026 », confirme-t-il, tout en se disant « pleinement concentré sur l'action municipale en cours ». En campagne depuis longtemps, l'élu a jeté les bases de son futur programme municipal de 2026 à travers une vaste consultation citoyenne destinée à sonder les attentes des habitants. « Nous les avons interrogés sur 16 thématiques et avons déjà obtenu 1 800 réponses. Des résultats que nous sommes en train d'analyser et qui restituerons en temps voulu afin de donner une juste photographie de leurs attentes », précise-t-il. S'il garde cette élection dans un coin de sa tête, l'élu de centre droit se dit aujourd'hui encore « pleinement concentré sur son action municipale » et veut être un « maire protecteur ». Dans cette période de crise qui est la nôtre, mon rôle en tant que maire sera de protéger les habitants. Nos concitoyens, qui font face à tellement de difficultés économiques, sociales, un certain désordre politique aussi, se sentent perdus. Ils ont besoin de sentir que leur maire les écoute et a la volonté de les protéger », explique-t-il. Face à lui, se dressera Roxane Lundy (Génération-s), 29 ans et conseillère régionale des Hauts-de-France. Cette tête bien faite, passée par Sciences Po Paris, entend porter le fer pour la gauche. Elle a annoncé sa candidature lors des vœux de son mouvement le 25 janvier. « Être Maire des Beauvaisiens, j'en suis capable, je me suis préparée », explique-t-elle. « Franck Pia a fait le choix de s'imposer comme maire, en passant en force en 2022. Pour ma part je suis toujours pour passer par le suffrage direct », tacle la candidate malheureuse de 2020. La cheffe de file de Beauvais au cœur veut être la maire « de toutes les sécurités », aussi bien sociales, sanitaires, qu'économiques et environnementales. Son mot d'ordre ? « Mettre fin au déclassement des Beauvaisiens et faire ainsi revenir Beauvais en première division ». « Il faut stopper cette spirale du déclassement à Beauvais. On doit être la capitale de l'Oise et s'assumer en tant que tel », énonce-t-elle. Cela passe selon elle par la question des transports, afin « de faire que Beauvais soit à moins d'une heure de Paris par le TER, ce qui était d'ailleurs l'un engagement de campagne non tenu de Caroline Cayeux », rappelle-t-elle. Parviendra-t-elle à s'entendre avec les autres personnalités du conseil municipal, à commencer par la LFI Marianne Seck ? « J'appelle au rassemblement le plus large possible. On doit en tout cas aux gens de gauche d'aller mener bataille sérieusement », exprime celle qui se dit « pour la biodiversité, en politique comme pour l'environnement ». Restait une inconnue dans l'équation : le nom du candidat Rassemblement national à Beauvais, puisqu'un match à trois semble bien se dessiner dans cette course effrénée au fauteuil du maire. « Il y aura bien une liste à Beauvais. Mais nous attendons que la Commission nationale d'investiture du parti se réunisse pour donner un nom », assure David Magnier, le délégué départemental du Rassemblement national dans l'Oise.Alors qui pour porter le gant ? Alors que le nom du médiatique Sébastien Chenu, qui a fait ses armes politiques dans l'Oise, a été cité à un moment, il semble que cette piste soit restée au stade de rumeurs. Car c'est bien Claire-Marais Beuil qui semble tenir la corde. « Je vous confirme que j'ai bien postulé pour l'investiture », affirme à Actu Oise l'actuelle députée de la 1ère circonscription, qui connaît bien cette ville pour y être conseillère municipale d'opposition. Pour elle, sa gestion laisse à désirer.





