Le manuscrit du Béatus de Saint-Sever, unique en France, aurait inspiré Pablo Picasso pour son chef-d'œuvre Guernica. Une filiation artistique décryptée par Claire Souchet.

Le Béatus de Saint-Sever, un manuscrit enluminé exceptionnel du Xe siècle, entretient un lien artistique mystérieux mais puissant avec le chef-d'œuvre de Pablo Picasso, Le Guernica. Cet objet patrimonial unique, conservé à la Bibliothèque nationale de France à Paris, a été récemment mis en lumière lors de l'exposition Apocalypse en 2025. Cette présentation a permis de révéler les similitudes frappantes entre ses illustrations médiévales et la toile cubiste espagnole.

Un manuscrit unique et son histoire de conservation

Ce manuscrit représente une singularité absolue dans le patrimoine européen car il est le seul exemplaire connu d'un Beatus réalisé en France sur les 34 existants dans le monde. Tous les autres ont été produits dans le nord de l'Espagne. Le texte contient l'Apocalypse de saint Jean et un commentaire du moine Beatus de Liébana du VIIIe siècle. Il a été copié dans l'abbaye bénédictine de Saint-Sever sous la direction de l'abbé Grégoire de Montaner.

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Le manuscrit a suivi un parcours complexe à travers les siècles. Il est attesté à Mayence en Allemagne au XVIe siècle, avant d'apparaître en région parisienne dans les années 1790. Certaines pages avaient été perdues et dispersées en maison de vente. C'est la Bibliothèque royale, devenue Bibliothèque nationale avec la Révolution française, qui a réussi à reconstituer l'ouvrage complet. Il a rejoint les réserves pour une durée indéterminée après son exposition en 2025.

Les liens artistiques avec l'avant-garde et Picasso

Des articles scientifiques publiés dans l'entre-deux-guerres, notamment par Georges Bataille et Meyer Shapiro dans la revue Documents, ont établi des rapprochements entre les enluminures et les préoccupations artistiques de l'époque. Le manuscrit a été remis en lumière auprès des artistes d'avant-garde. La Bibliothèque nationale de France l'a présenté lors d'une exposition consacrée aux enluminures médiévales en 1937, ce qui a permis à Pablo Picasso d'en découvrir des reproductions.

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L'influence directe se retrouve dans le folio 85 recto qui illustre le Déluge. Cette enluminure représente des cadavres humains et animaux, une terre engloutie et un géant allongé. La forme de la tête du géant, avec ses yeux en amande et ses lèvres spécifiques, rappelle quasi-littéralement la figure positionnée en bas à gauche du Guernica. Claire Souchet, directrice du Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, confirme cette filiation.

Une inspiration visuelle et non une copie

La similarité entre le personnage au sol à gauche de la toile et le géant du manuscrit est frappante. Il s'agit d'une influence artistique réelle plutôt que d'un simple copier-coller. Pablo Picasso s'est inspiré de ces enluminures pour concevoir sa toile majeure. Cette découverte souligne comment l'art médiéval français a traversé les époques pour résonner avec les mouvements modernes du XXe siècle.

Le rôle de Claire Souchet dans la diffusion du trésor

Claire Souchet, directrice du Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, décrypte cette étonnante filiation. Elle explique comment le Béatus de Saint-Sever a inspiré Picasso pour son Guernica. Cet expert met en avant la postérité d'un trésor né à Saint-Sever et son impact durable sur l'art mondial. Le manuscrit reste un témoignage précieux de l'art médiéval.

Le Béatus dans le contexte patrimonial français

Outre ce lien avec Picasso, le patrimoine de Saint-Sever inclut d'autres richesses comme les mosaïques gallo-romaines de la maison Sentex. Inscrites aux Monuments historiques, ces pièces du IVe siècle résistent à l'épreuve du temps. Elles nécessitent une restauration minutieuse face aux aléas climatiques. L'ancienne manufacture Crabos est également en métamorphose pour offrir un nouvel avenir culturel à la cité du Cap de Gascogne.