Beatbot Lance Ses Nouveaux Robots Piscine AquaSense 2 avec IA et Innovation

Beatbot dévoile sa nouvelle gamme de robots nettoyeurs de piscines AquaSense 2, incluant un modèle doté d'une intelligence artificielle pour une propreté optimisée. Trois modèles, Ultra, Pro et standard, répondent aux besoins de différents budgets et niveaux d'utilisation.

La marque Beatbot , célèbre pour ses robots nettoyeurs de piscines, lance une nouvelle gamme AquaSense 2, qui intègre des innovations technologiques pour une propreté optimale. Les trois modèles de la série, Ultra, Pro et standard, se démarquent par des fonctionnalités avancées et une accessibilité accrue aux clients.

Le modèle Ultra se distingue par son intégration d'une intelligence artificielle (IA) baptisée HybridSense Pool Mapping, qui cartographie avec précision la piscine grâce à une caméra intégrée. Cette technologie permet de mieux cibler le nettoyage sur les zones nécessitant une attention particulière. L'Ultra offre également un système ClearWater pour clarifier l'eau, une détection avancée des débris par l'IA, une planification adaptative des trajectoires multiplateformes et un nettoyage intelligent de la surface de l'eau. Le modèle Pro, équipé d'une batterie puissante de 13 400 mAh, offre un nettoyage 5-en-1 automatique de la piscine : surface, ligne d'eau, fond, parois, et clarification de l'eau via le système ClearWater. Il possède également un stationnement intelligent à la surface de l'eau, une optimisation des trajectoires pour une couverture complète de la surface à nettoyer et une navigation à distance pour le nettoyage de la surface. Le modèle standard, plus accessible, se concentre sur un nettoyage complet du fond, des parois et de la ligne d'eau avec une batterie de 10 000 mAh. Il propose un brossage en double passage de la ligne d'eau, une optimisation des trajectoires pour une couverture totale de la surface et un stationnement intelligent à la surface de l'eau. La nouvelle gamme AquaSense 2 est disponible en Europe dès le 10 février 2025 avec une promotion à durée limitée pour les premiers acheteurs, offrant jusqu'à 30% de remise sur les modèles Ultra, Pro et standard. Ces robots de piscine durables, garantis 3 ans par la marque, s'offrent à tous les budgets et répondent aux besoins de propreté et d'efficacité des propriétaires de piscines





