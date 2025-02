Beatbot dévoile trois nouveaux robots de piscine haut de gamme avec des remises allant jusqu'à -29%

Beatbot présente ses nouveaux robots de piscine AquaSense 2, 2 Pro et 2 Ultra au CES 2025. Les acheteurs pourront profiter de remises exceptionnelles jusqu'au 16 février.

Beatbot , une marque renommée pour ses robots de piscine haut de gamme, a dévoilé trois nouveaux modèles à l'occasion du CES 2025 . Les AquaSense 2, AquaSense 2 Pro et AquaSense 2 Ultra seront disponibles dès le 10 février, offrant aux premiers acheteurs des remises avantageuses allant jusqu'à -29%. L'AquaSense 2, le modèle d'entrée de gamme, bénéficiera d'une réduction de 29%, passant de 1 699 euros à 1 199 euros.

L'AquaSense 2 Pro, doté d'un système de nettoyage 5-en-1, sera proposé à 2 099 euros au lieu de 2 699 euros, soit une réduction de 22%. Enfin, l'AquaSense 2 Ultra, le modèle le plus haut de gamme, affichera un prix de 3 079 euros au lieu de 3 850 euros, une réduction de 20%. Ces offres promotionnelles seront valables du 10 février au 16 février.Beatbot s'est distingué en proposant des robots de piscine à la pointe de la technologie, répondant aux besoins des propriétaires de piscine désireux d'un entretien optimal sans effort. Les nouveaux robots sans-fil de la marque assurent un nettoyage impeccable pour toutes les surfaces et matériaux de piscine. L'AquaSense 2, par exemple, dispose d'une aspiration puissante pour nettoyer les sols, les parois et la ligne d'eau en profondeur. Son système de stationnement en surface permet un retrait facile une fois la tâche terminée ou lorsque la batterie est faible. De plus, son système de double passage garantit un nettoyage plus minutieux et efficace, tandis que sa batterie endurante lui permet de nettoyer les sols pendant 4 heures.L'AquaSense 2 Pro intègre un système de nettoyage 5-en-1, prenant en charge l'élimination des débris de surface, le nettoyage de la ligne d'eau, des sols et des parois, ainsi que la clarification de l'eau. Son système de clarification ClearWater utilise un clarifiant naturel et écologique pour éliminer efficacement les résidus, assurant une eau claire et saine en permanence. Grâce à ses quatre moteurs, ses 22 capteurs intégrés et son système de navigation avancé CleverNav, le robot se déplace avec aisance dans la piscine, détectant les obstacles et optimisant ses trajectoires pour un nettoyage rapide et impeccable. Sa batterie haute capacité offre une autonomie prolongée, allant jusqu'à 11 heures pour les surfaces et 5 heures pour les sols, les parois et la ligne d'eau. L'AquaSense 2 Ultra, le modèle le plus avancé, est équipé de 27 capteurs, incluant des caméras d'ultrasons et des capteurs infrarouges, ainsi que d'algorithmes d'IA. Cela lui permet de cartographier la piscine avec une précision inégalée. Il est également le seul modèle capable de nettoyer les entrées de piscine peu profondes. Enfin, tous les modèles AquaSense 2 sont extrêmement faciles à utiliser grâce à l'application dédiée, qui permet de personnaliser le nettoyage, d'accéder à l'historique et d'obtenir des recommandations sur la qualité de l'eau





