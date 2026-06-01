Béarn : la route de Tarbes à Pontacq rouvrira à la fin de l'été après un glissement de terrain

Un glissement de terrain survenu en février à Pontacq a endommagé la route de Tarbes et une canalisation d'eau potable. Les travaux de consolidation ont débuté, et la réouverture est prévue pour la fin de l'été. Le maire alerte sur la gestion de l'eau face au changement climatique.

À Pontacq , dans le Béarn, la route départementale 936, plus connue sous le nom de route de Tarbes, est barrée depuis le 17 février dernier suite à un glissement de terrain provoqué par de fortes précipitations.

Ce mouvement de terrain a non seulement endommagé la chaussée, mais aussi cassé une canalisation d'eau potable souterraine, entraînant des difficultés d'approvisionnement dans plusieurs communes de l'est et du nord du Béarn. Depuis, une déviation a été mise en place, et les habitants ont dû s'adapter à une circulation perturbée et à des restrictions d'eau temporaires.

Les travaux de consolidation du talus ont débuté le 28 mai, et la remise en état de la route est espérée pour la fin de l'été, sous réserve des conditions climatiques et des fermetures estivales des entreprises. Le maire de Pontacq et président du syndicat Pyrén'eau, Didier Larrazabal, a supervisé les opérations. Selon lui, la première phase consiste à stabiliser le talus à l'aide d'une technique appelée barrière berlinoise, utilisant des rails de chemin de fer pour retenir la terre.

Un hydrogéologue a été consulté pour garantir la sécurité du site. Ensuite, le conseil départemental prendra le relais pour refaire la chaussée sur près de 200 mètres, en remplaçant également la canalisation endommagée par une conduite en acier plus résistante. Le coût total des travaux est estimé à 510 000 euros, dont 360 000 euros pour le confortement du talus et 150 000 euros pour la réfection de la route.

Le maire reste prudent quant aux délais, mais espère une réouverture avant l'automne. Cet incident a mis en lumière les fragilités du réseau d'eau potable dans la région. En mai, lors d'un pic de chaleur, une canalisation provisoire installée pour pallier la rupture n'a pas résisté à la demande, provoquant des coupures temporaires dans 93 communes.

Didier Larrazabal insiste sur l'importance de la gestion de l'eau, rappelant que les indicateurs climatiques sont alarmants et que même au pied des Pyrénées, l'eau n'est pas inépuisable. Il préconise des solutions de stockage et une prise de conscience collective pour faire face aux défis futurs. Ce chantier, au-delà de sa dimension technique, est un symbole des enjeux liés au changement climatique et à la nécessité d'adapter nos infrastructures





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