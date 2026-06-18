be quiet! dévoile le Dark Rock Pro 6 et Dark Rock 6 : un refroidissement silencieux de pointe

Une mise à jour des refroidisseurs be quiet! dans laquelle le Dark Rock Pro 6 offre jusqu'à 300 W TDP et le Dark Rock 6 propose une alternative compacte, tous deux optimisés pour un fonctionnement silencieux et performant.

be quiet! annonce les modèles Dark Rock 6 et Dark Rock Pro 6, deux refroidisseurs conçus pour répondre aux attentes des passionnés de PC ultra‑silencieux tout en offrant une dissipation thermique maximale.

Les deux variantes partagent une architecture double tour de 169 mm, mais elles différencient leur taille et leurs capacités en fonction des besoins des configurations. Le Dark Rock 6 est un monobloc compact, idéal pour les boîtiers sans gros espace, tandis que le Dark Rock Pro 6 utilise le format double tour pour extraire l'air à travers une surface plus large et supporter de hauts TDP.

Dans les deux cas, be quiet! garde le même ADN : un fonctionnement quasi‑invisible et un contrôle granulaire des paramètres de ventilation. L'extension la plus marquante est l'intégration verticale du ventilateur avant. En allocant un rail ajustable en hauteur, l'ordinateur du fabricant élimine les interférences classiques avec la RAM haute ou les dissipateurs VRM. Les coupe‑ailettes volontairement protégées créent des fenêtres de circulation d'air qui réduisent le choc des flux d'air, tout en conservant l'esthétique épurée.

Le rapport de surface couplé à un ventilateur Silent Wings de 135 mm pour le Pro 6, et un autre de 120 mm, offre un débit d'air suffisant pour 300 W de TDP tout en gardant un degré de bruit negligible. Les moteurs à 6 pôles et les roulements à fluide hydrodynamique garantissent enfin une longévité de 120 000 heures.

Le système permet de basculer entre un mode actif et un mode semi‑passif grâce à un interrupteur simple, ce qui permet de transmettre la puissance quand la charge monte et de réduire le souffle lorsque le système est tranquille. Concernant la dissipation thermique technique, la version Pro 6 se dote de 7 caloducs de 6 mm, retravaillés par le laboratoire de be quiet! pour agir comme de vrais conducteurs d'énergie.

Ceux‑ci accélèrent la transmission de la chaleur entre la puce et les ailettes, ce qui permet de maintenir des températures stables même sur des processeurs récents ou pendant l'overclocking. La base en cuivre nickelé questionnée par les assemblages à vitesse fortonnante combine un revêtement à particules de céramique noir pour réduire les effets de rayonnement thermique.

La plaque de base est compatible avec les pâtes thermiques à métal liquide, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire aux utilisateurs voulant pousser au maximum leurs systèmes. La livraison est déjà en cours depuis le mois de mai avec un prix public conseillé de 109,90 € pour le Pro 6 et 89,90 € pour le Dark Rock 6. Tous deux bénéficient d'une garantie de trois ans.

Le design se concentre sur l'ergonomie : l'aluminium brossé du dessus, le logo discret et les caches latéraux créent un look harmonieux, et le montage est pré‑préparé avec le ventilateur avant fixé, simplifiant ainsi l'installation. Fait saillant, be quiet! poursuit son engagement : la performance n'a pas besoin de bruit.

Le Dark Rock Pro 6 promet ainsi un équilibre parfait entre puissance thermique et silence extrême pour les configurations musclées, les stations de travail lourdes ou les machines tranchées pour le gaming en 4K





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