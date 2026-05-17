BCTM renouvelle sa victoire en finale : "On ne les a pas laissé croire qu'ils pouvaient gagner" - Arthur Puybertier

Le BCTM a remporté leur match aller de la finale avec autorité contre l'équipe de Montbrison (64-77) et est maintenant le nouveau favori du vainqueur de la finale. Les Iséroises devront maintenant confirmer leur performance contre leurs adversaires à domicile contre leur public à Charlaix dès le vendredi prochain.

Le BCTM remporte son match aller de la finale avec autorité (64-77) face à l'équipe de Montbrison , devenant le nouveau favori de la finale. Les Iséroises ont l'opportunité de conclure la série à domicile contre leur public à Charlaix dès le vendredi prochain.

Au gymnase André-Dubruc, les Iséroises ont réalisé une performance parfaite en menant la rencontre de bout en bout. Elles ont géré chaque temps faible pour remporter tous les quarts-temps. Le succès a été construit sur une performance collective solide, menée par Célia Cardenal, qui a marqué 17 points. Aurore Pautou a signé une ligne de statistiques complète avec 12 points, 7 rebonds et 6 passes décisives.

Malgré la maladresse offensive de certaines coéquipières, les Iséroises n'ont pas abdiqué. Le coach BCTM énumère les forces de son équipe : "On gagne avec la manière, on est resté concentrées tout le match pendant 40 minutes, on ne leur a pas laissé la place d'espérer. La Tronche a été meilleur ce soir, on va là-bas pour gagner vendredi.

" Le gardien Stéphane Gaulle a réalisé un match impeccable, arrêtant 8 passes sur 8 tentées. Le match retour se déroulera le vendredi 22 mai à 20h30. En cas de victoire, les Iséroises seront sacrées championnes de France de LF2 et valideront leur montée en Boulangère Wonderligue. Si Montbrison parvient à s'imposer, une belle décisive aura lieu le dimanche 24 mai.

Arthur Puybertier, journaliste rookie de BeBasket, couvre l'actualité et les enjeux du basket. Il est le soulagement des amoureux du basket, bringant l'information enновой et en détail.

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