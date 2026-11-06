BCM Gravelines-Dunkerque chute à Boulazac 83-69 et enchaîne une 7e défaite

Le BCM Gravelines-Dunkerque s'incline 83-69 à Boulazac en Betclic ÉLITE, malgré le retour de Vafessa Fofana. Le club reste sur sept défaites consécutives.

Le BCM Gravelines-Dunkerque a concédé sa 7e défaite consécutive ce vendredi 6 novembre, battu 83-69 sur le parquet de Boulazac dans le cadre de la Betclic ÉLITE. Malgré le retour de son capitaine Vafessa Fofana, les Gravelinois n'ont pas réussi à tenir la rencontre jusqu'au bout.

Les joueurs de Gravelines-Dunkerque ont été fébriles à plusieurs reprises sur le parquet de Boulazac. La pression s'accentue ainsi sur un début de saison qui tourne mal pour le club nordiste.

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Le money-time fait basculer le BCM Gravelines-Dunkerque

Le BCM a réussi à revenir dans le match en infligeant un parcours de 11-0 qui l'a ramené à égalité 62-62 au début du dernier quart-temps. Le club semblait alors pouvoir peser sur la fin de la rencontre.

Les Gravelinois ont ensuite perdu le contrôle du jeu et ont concédé un parcours de 21-7 pour terminer la partie sur le score de 83-69. Le money-time a ainsi été mieux géré par Boulazac.

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La dernière possession du match illustre parfaitement ce scénario. Un ballon perdu par les Gravelinois a été vite récupéré par Boulazac, dont un joueur est parti en contre pour conclure par un dunk au buzzer qui a fait exploser le public local.

Vafessa Fofana de retour après près de 11 mois d'absence

Vafessa Fofana a fait son retour sur les parquets après près de 11 mois d'absence, à la suite d'une rupture du tendon d'Achille. Son retour était très attendu par le public gravelinois.

Avant la rencontre, les sourires étaient de retour sur les visages des supporters du BCM. Ceux-ci se sont vite effacés une fois le match engagé, face à une équipe de Boulazac plus efficace dans les moments décisifs.

Le capitaine gravelinois a terminé la rencontre avec 8 points et 4 rebonds. Ce bilan n'a pas suffi à empêcher la défaite, même si sa présence reste un signal positif pour le groupe après plusieurs semaines de blessure.

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Antoine Eïto et Uduje portent Boulazac vers la victoire

Boulazac s'est imposé 83-69 grâce à un duo Uduje-Eïto qui a totalisé 36 points sur la rencontre. Ces deux joueurs ont pesé lourdement sur le résultat face au BCM.

Antoine Eïto a terminé la rencontre avec 15 points, 4 rebonds et 8 passes décisives. Sa performance s'inscrit dans une progression qui intervient depuis la blessure de Pat Beverley.

Pour Boulazac, ce succès s'inscrit dans la recherche d'une troisième victoire de la saison. Pour le BCM Gravelines-Dunkerque, la priorité est désormais de mettre fin à une série de sept défaites consécutives en Betclic ÉLITE.