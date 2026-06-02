Isabelle Dexpert, maire de Bazas, a témoigné devant le Sénat des dérives du label des Plus belles fêtes de France, lié au milliardaire Pierre-Édouard Stérin, après que sa commune s'est désengagée face à des conditions abusives.

Le mardi 26 mai, la maire de Bazas , Isabelle Dexpert, a été auditionnée par la commission d'enquête du Sénat chargée d'examiner les mécanismes de financements privés et les risques d'influence dans la vie publique.

L'objet de son audition était le label des Plus belles fêtes de France, un dispositif soutenu financièrement par l'écosystème du milliardaire conservateur Pierre-Édouard Stérin, fondateur des coffrets Smartbox. Ce label avait convaincu une soixantaine de communes de rejoindre son réseau en 2025, promettant aides financières et mécénat pour leurs fêtes traditionnelles.

Cependant, derrière cette apparente générosité se cachait un réseau d'influence politique, comme l'ont révélé les enquêtes parlementaires. La maire de Bazas a raconté comment sa commune, après avoir sollicité le label pour cofinancer la Fête des Bœufs gras, s'est finalement désengagée face aux conditions contraignantes et aux coûts cachés.

Isabelle Dexpert a expliqué que la Fête des Bœufs gras, une tradition remontant à 1283, représente un budget annuel de 35 000 à 40 000 euros pour la commune de moins de 5 000 habitants. Face à des subventions 'faciles', la municipalité a candidaté au label au printemps 2025 pour l'édition 2026. Le premier contact semblait rassurant : une plaquette de présentation avec les logos du Sénat et de la presse.

Mais progressivement, les contreparties sont apparues : obligation d'acheter des panneaux d'entrée de ville avec le logo de l'association, etc. Une première aide de 7 200 euros a été évoquée, puis ramenée à 6 000 euros, et finalement, après calcul des dépenses obligatoires, la subvention nette tombait à seulement 1 000 euros pour une dépense de 1 420 euros.

'Ce n'est pas la meilleure affaire que j'ai pu faire sur ce mandat', a déclaré la maire. La convention a été annulée dès le mois de juin. La maire a exprimé un sentiment d'avoir été abusée et trompée sous une apparence intéressante. Elle a souligné que ce dispositif dessert sa commune et sert peut-être quelqu'un d'autre.

Derrière ce dossier, le nom de Pierre-Édouard Stérin est apparu, dont le projet Pericles vise à investir des dizaines de millions d'euros pour soutenir des initiatives culturelles, médiatiques et politiques influentes. Suite aux révélations, plusieurs communes et associations ont quitté le label. L'audition d'Isabelle Dexpert, aux côtés de la maire de Paimpol, a mis en lumière les risques de ces financements opaques et l'importance de la vigilance des élus locaux face à des offres qui peuvent cacher des agendas politiques.

Cette affaire illustre les dérives possibles lorsque des intérêts privés tentent d'influer sur la vie publique à travers des subventions apparemment anodines





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