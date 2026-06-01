Bayonne : un port au cœur de la ville avant la CCI

Mano Curutcharry, historienne bayonnaise et conservatrice des antiquités et objets d’art pour l’arrondissement de Bayonne depuis 2013, revient sur le rôle central du port dans la vie bayonnaise aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle évoque les activités essentielles du port : la construction et la réparation navales, le commerce.

Le port était vraiment au cœur de la ville : avant la CCI, Bayonne vivait déjà au rythme de l’ Adour . Mano Curutcharry, historienne bayonnaise et conservatrice des antiquités et objets d’art pour l’arrondissement de Bayonne depuis 2013, revient notamment sur le rôle central du port dans la vie bayonnaise aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Bien avant la création de la Chambre de commerce en 1726, le port structurait déjà la vie bayonnaise. Au XVIIIsiècle, quais, chantiers navals, entrepôts et petites embarcations occupaient le cœur même de la ville. Une histoire que la Chambre de commerce et d’industrie souhaite remettre en lumière le 4 juin à l’occasion des 300 ans de l’institution. Le port se décline autour de deux activités essentielles : la construction et la réparation navales d’une part, le commerce d’autre part.

Les archives de la Chambre de commerce conservent des registres manuscrits recensant les marchandises entrées et sorties du port de Bayonne entre 1746 et 1789. Bayonne apparaît alors surtout comme un port de cabotage, très lié à l’Espagne, au Portugal, au nord de l’Europe, mais aussi aux îles françaises d’Amérique. Les registres font surgir tout un monde de cargaisons : cacao, café, canne à sucre, bois de campêche, cuirs de bœuf, huile d’olive.

Dans l’autre sens partent cordages, goudron, chandelles, jambons, vin, bœuf salé, beurre ou avirons. Le port relie ainsi l’océan, les vallées pyrénéennes, les campagnes, les royaumes voisins et les îles françaises





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