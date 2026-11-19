La Ville de Bayonne officialise un partenariat avec Cap Emploi le 19 novembre 2026 pour recruter des personnes handicapées, dépassant déjà le quota légal.

La Ville de Bayonne a officiellement renforcé son engagement en faveur de l'insertion professionnelle en signant une convention de partenariat avec l'organisme Cap Emploi. Cette étape clé, célébrée le 19 novembre 2026, marque une avancée significative dans la politique d'inclusion de la municipalité basque. L'initiative vise à faciliter le recrutement de personnes en situation de handicap au sein des services municipaux.

Développement d'un partenariat stratégique pour l'inclusion

Ce nouveau contrat cadre permet à Cap Emploi d'accompagner directement la municipalité dans ses processus de recrutement ciblés. Stéphane Pascual, président de Cap Emploi 40-64, a souligné l'importance cruciale de cet accord pour l'avenir de l'emploi des travailleurs handicapés. Il a exprimé sa satisfaction de voir une collectivité territoriale prendre des mesures concrètes et ambitieuses pour intégrer cette population.

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La signature de cette convention s'inscrit dans un calendrier précis, coïncidant avec la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Cet événement annuel offre une visibilité accrue aux initiatives locales en faveur de l'inclusion sociale et professionnelle. La Ville de Bayonne en profite pour montrer son exemple aux autres collectivités territoriales de la région.

Une conformité supérieure aux exigences légales nationales

La commune de Bayonne affiche déjà une performance remarquable en matière de diversité fonctionnelle dans ses effectifs. Selon les chiffres communiqués par Olivier Alleman, conseiller municipal délégué au handicap à la ville inclusive et à l'accessibilité, 10,5 % des agents employés par la Ville de Bayonne sont en situation de handicap. Ce taux dépasse largement les obligations réglementaires en vigueur.

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La loi française impose actuellement une proportion minimum de 6 % de travailleurs handicapés dans les effectifs des employeurs publics et privés de plus de vingt personnes. Bayonne réalise ainsi un écart significatif de 4,5 points de pourcentage par rapport au minimum légal. Olivier Alleman a confirmé cette donnée chiffrée lors de la cérémonie de signature, mettant en avant la rigueur de la gestion des ressources humaines municipales.

Cette avancée statistique reflète une volonté politique forte de ne pas se contenter du minimum requis par la législation. Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne, a présidé les travaux et a réaffirmé l'engagement de la municipalité à mener une politique inclusive ambitieuse. L'objectif affiché est de maintenir et d'augmenter ce taux d'emploi qualifié parmi les personnes en situation de handicap.

Expériences partagées et immersion professionnelle des agents

Au-delà de la simple signature administrative, une journée d'échanges intensifs a été organisée pour favoriser la compréhension mutuelle. Le 19 novembre 2026, vingt personnes en situation de handicap ont suivi les agents et élus de la Ville de Bayonne durant une journée complète de travail. Cette immersion leur a permis de découvrir les réalités du service public local et les spécificités des missions municipales.

Cette expérience s'inscrivait dans le cadre des journées destinées à inciter les participants à se mettre à la place de l'autre. L'objectif était de briser les préjugés et de créer un climat de confiance entre les employés municipaux et les candidats potentiels au recrutement. Ces échanges directs constituent une base solide pour la mise en œuvre effective de la nouvelle convention.

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La rencontre s'est conclue par un rassemblement à la mairie le soir même, réunissant tous les acteurs de ce projet collaboratif. La présence de représentants de Cap Emploi et des élus locaux a symbolisé l'engagement conjoint pour l'avenir professionnel des personnes en situation de handicap. Ces efforts visent à transformer la parole politique en actions concrètes et durables.

Impact territorial et calendrier des prochaines actions

Cette initiative bayonnaise s'inscrit dans une dynamique plus large observée dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Du 21 au 28 novembre, la Ville d'Anglet organise également la semaine Autrem'handi. Cet événement parallelle propose des activités diversifiées, incluant du sport, une exposition et une projection au cinéma, pour sensibiliser l'opinion publique.

La collaboration entre la Ville de Bayonne et Cap Emploi 40-64 devrait se traduire par des recrutements spécifiques dans les mois à venir. Les postes concernés viseront à renforcer les équipes municipales avec des profils variés. La municipalité entend utiliser ce partenariat pour identifier et former des candidats compétents adaptés aux besoins des services publics locaux.

Le succès de cette convention repose sur la continuité des efforts fournis par tous les intervenants. Stéphane Pascual a salué la démarche exemplaire de la mairie, jugeant l'initiative particulièrement remarquable vu les résultats déjà obtenus. La Ville de Bayonne confirme ainsi sa position de leader dans le domaine de l'emploi inclusif au niveau local.