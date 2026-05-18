Bayonne, seule ville à respecter les quotas de logements sociaux en Pays basque

L'office public de la communauté d'agglomération du Pays basque et du Sud des Landes combat la crise du logement en Pays basque, en particulier dans le village d'Ostabat-Asme, où plusieurs dizaines d'habitants supplémentaires seront accueillis. Un nouveau centre d'évocation du paysage a été créé, proposant des produits phares de la région et un restaurant.

Au Pays basque, Bayonne est la seule ville à respecter les quotas de logements sociaux prévus par la loi SRU. L'office public de la communauté d'agglomération du Pays basque et du Sud des Landes est en première ligne dans le combat pour résoudre la crise du logement, particulièrement aiguë dans ce territoire.

Fin juin, le village d'Ostabat-Asme, à une soixantaine de kilomètres de Biarritz, comptera plusieurs dizaines d'habitants de plus, à la grande satisfaction de son maire Daniel Olçomendy. Dans le bâtiment principal en pierre se trouve le nouveau Centre d'évocation du paysage porté par la Communauté d'agglomération Pays basque (CAPB). Il a été pensé pour expliquer le lien entre notre agriculture et nos paysages à travers des produits phares tels que leau encore la châtaigne basque et le fromage Ossau-Iraty.

Le restaurant attenant proposera aux habitants, comme aux marcheurs engagés sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe à côté, de les goûter. Ce sera aussi le lieu de vie et de travail des personnes en situation de handicap qui s'installeront dans le second bâtiment, où se trouvent sept logements adaptés ainsi que deux réservés aux personnes 'en surmobilité' (contrats courts, étudiants, apprentis). Ils sont gérés respectivement par les associations.

Enfin, en face, quatre logements ont été créés dans une maison réhabilitée. Le tout sous l'égide d'Habitat Sud Atlantic (HSA), le bailleur social de la CAPB, qui intervient à la fois au Pays basque, la plus vaste agglomération de France avec ses 158 communes et 320 000 habitants, et dans le Sud des Landes





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